Volontaire néerlandais dans l'armée de la RPD : l'OTAN est l'agresseur et je ne veux pas vivre dans une société où règne le fascisme

Alors que nous faisions un reportage sur la situation et le respect du cessez-le-feu sur les positions situées dans la zone industrielle entre Yassinovataya et Avdeyevka (positions surnommées « Promka »), nous avons découvert un volontaire néerlandais qui sert au sein de l'armée de la République Populaire de Donetsk (RPD).

Il s'appelle Pascal, il a quitté les Pays-Bas au début de cette année, après six mois de préparation, avec sa compagne, ses enfants et son chien, pour venir vivre et défendre la RPD. Pour aider le peuple du Donbass à défendre sa terre.

Pour lui, le soutien de l'Occident au régime fasciste de Kiev a été la ligne rouge qui l'a décidé à partir, parce qu'il ne voulait « pas vivre dans une société où règne le fascisme ».

Il explique d'ailleurs qu'il y a plusieurs formes de fascisme. Le fascisme à visage découvert, comme en Ukraine, où des néo-nazi peuvent se balader ouvertement avec des insignes nazis (Wolfsangel, Swastika) sur le bras ou tatoués sur le corps, et occuper des postes importants au sein du gouvernement (comme Andry Parouby le président du parlement ukrainien qui a été le fondateur du parti néo-nazi Svoboda).

Et le fascisme caché de l'Occident, qui s'il a l'air démocratique et bien sous tous rapports, lance des guerres pour le profit contre des pays qui ne lui ont rien fait, et finance des gouvernements ouvertement fascistes comme celui de Kiev.

Il démonte d'ailleurs l'argument « démocratique » de l'Occident en rappelant comment les instances européennes se sont assisses à plusieurs reprises sur l'opinion que les peuples européens avaient exprimés lors de référendums, pour imposer entre autre l'Euro ou la constitution européenne, contre le choix des peuples.

Pour venir dans le Donbass, il a conduit pendant deux semaines à travers l'Europe et la partie occidentale de la Russie, pour atteindre Donetsk de manière sûre, en évitant le territoire ukrainien. Nous avons emprunté, lui et moi la même route à un an d'intervalle.

Comme beaucoup d'étrangers qui sont venus ou qui vivent à présent dans le Donbass, il confirme qu'il n'y a pas d'armée russe ici, que « l'occupant russe » n'existe que dans la tête des autorités de Kiev, et des gouvernements étrangers ainsi que des médias qui croient les autorités de Kiev sur parole.

Pour lui la Russie n'est en rien agressive, et si il y y a bien un agresseur c'est plutôt l'OTAN, dont il a fait partie des troupes armées à une époque. La preuve tangible étant l'extension de l'OTAN à l'Est au fur et à mesure des années jusqu'à atteindre la frontière russe, alors qu'à la chute de l'URSS, l'OTAN avait promis qu'il ne s'étendrait pas.

« Ils ont dit à Gorbatchev qu'ils [l'OTAN] ne s'étendraient pas. Mais, si vous regardez la carte, de la Guerre Froide à maintenant, il ne reste qu'une étape et c'est la RPD. S'ils prennent la RPD, ils sont à la frontière de la Russie. Donc qui ment tout le temps ? C'est l'OTAN. C'est l'agresseur. L'OTAN est l'agresseur, » a-t-il déclaré.

Pour Pascal, les gens en Occident n'ont aucune excuse pour ne pas chercher l'information et fermer les yeux sur ce qui se passe dans le Donbass et ailleurs dans le monde.

« Si vous voulez de l'information, vous pouvez la trouver, parce que nous ne vivons pas dans les âges sombres, nous vivons à l'âge de l'information. Ou l'ère de l'information. Appelez ça comme vous voulez… Vous pouvez la trouver !!! Il y a des gens, comme sur le Maïdan... Ils disaient des choses dans nos médias, et j'ai cherché des vidéos de gens qui étaient sur le Maïdan, et je voyais des choses différentes, entre les gens qui étaient là-bas et ce qui était dit, » conclut-il pour montrer que quand on veut trouver la véritable information, on peut. Tout est une question de volonté.

Regarder l'ensemble de l'interview (en anglais sous-titrée français) :



Christelle Néant