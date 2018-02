Visite d’une délégation allemande et norvégienne en RPD - « Il n’y a pas de séparatistes et de terroristes ici »

Une délégation européenne est venue du 19 au 20 février en République Populaire de Donetsk (RPD) voir par elle-même quelle est la véritable situation dans le Donbass afin de transmettre ensuite cette information en Europe.

La délégation était constituée entre autre de représentants allemands et d’un Norvégien. Il y avait là le président du parti de gauche allemand Die Linke dans la région d’Osnabrück et chef du projet de Diplomatie Populaire en Allemagne, Andreas Maurer, un entrepreneur de Basse-Saxe, Sergej Funk, un représentant de l’organisation humanitaire allemande « Asorix e.V », un représentant de l’organisation humanitaire allemande « Glückliche Kinder » (Enfants heureux), Andreas Frauenstein, et un représentant de l’organisation publique Diplomatie Populaire en Norvgège, Hendrik Weber.

Cette visite de deux jours fut chargée, avec une visite de l’hôpital traumatologie de Donetsk, d’une école, de zones bombardées, le dépôt de fleurs sur le monument dédié aux victimes du conflit actuel dans le Donbass, une conférence de presse et une réunion avec le chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko.

La délégation a discuté avec les responsables de l’hôpital traumatologique des possibilités de collaboration médicale avec leurs pays d’origine, afin, entre autre, d’aider à mieux soigner les enfants du Donbass blessés par les tirs de l’armée ukrainienne, ou après avoir marché sur des mines. L’aide de la fédération de Russie afin de permettre à ces enfants d’atteindre leur destination en toute sécurité, et la possibilité de faire venir d’Allemagne en RPD du matériel médical neuf ont aussi été abordées.

Parmi les nombreuses déclarations des membres de la délégation, certaines ont permis de découvrir des aspects peu connus des relations entre l’Allemagne et l’Ukraine dans le cadre du conflit en cours.

Ainsi, Andreas Maurer a déclaré que des soldats ukrainiens blessés dans le Donbass ont été envoyés et soignés en Allemagne, impliquant de fait le pays dans le conflit.

« Nous avons envoyé une requête au Bundestag et avons reçu une réponse de Mme Merkel, sur le nombre de soldats ukrainiens que nous Allemands, mon gouvernement, avions fait venir en Allemagne et avions soignés. Le site internet officiel nous a donné la réponse - 73 soldats ukrainiens ont été emmenés en Allemagne et y ont reçu des soins médicaux, » a déclaré Maurer.

Lors de la conférence de presse donnée le 20 février, Andreas Maurer a aussi abordé la possibilité d’ouvrir un centre représentatif de la RPD en Allemagne, à l’image de ceux déjà ouverts en Italie, France, Finlande et République Tchèque.

« Nous avons discuté de la question d’ouvrir un centre représentatif avec la ministre des Affaires étrangères de la République, et je suis presque sûr que cela est possible. Nous en discuterons. En République Tchèque, en France et en Italie il y a de telles représentations. Bien sûr cela est possible, » a ainsi déclaré Andreas Maurer.

Pour le chef du projet de Diplomatie Populaire, il est clair que toutes les questions concernant la résolution du conflit dans le Donbass, y compris celle de l’envoi de casques bleus, doivent se régler par la discussion et la négociation directe entre Kiev et les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk. Pour lui, hors de question d’enfreindre les règles de l’ONU en envoyant ces casques bleus sans l’accord de l’une des deux parties du conflit.

« Les questions de savoir s’il faut ou non envoyer des casques bleus ou pas, devraient être réglées avec les représentants de la RPD. Quand des contrats sont signés, deux personnes doivent s’asseoir à la même table, » a-t-il conclu.

Après leur réunion avec le chef de l’État, Alexandre Zakhartchenko, Andreas Maurer et Hendrik Weber, le représentant norvégien, ont partagé leurs vues sur cette visite.

« Nous avons discuté de beaucoup de sujets avec le chef de l’État. Nous avons discuté des moyens de renforcer la coopération, en particulier des possibilités de partenariat d'affaires. Je peux vous assurer que ce ne sera pas notre dernière visite, » a déclaré le représentant allemand.

Le représentant norvégien a aussi partagé sa vision de la situation dans le Donbass, très éloignée de celle offerte par la propagande de Kiev, ou celle de l’UE.

« La seule solution au conflit est le dialogue. Et nous essayons de diffuser cette information en Europe par la diplomatie populaire. Il n'y a pas de séparatistes et de terroristes ici, c'est absurde. Nous avons vu que les infrastructures et l'industrie fonctionnent bien. Et maintenant, la République ressemble à un véritable État. Par conséquent, le blocus de l'information en Allemagne et en Norvège doit être brisé et la guerre doit s’achever, » a déclaré Hendrik Weber.

De son côté, le chef de la République Populaire de Donetsk, Alexandre Zakhartchenko, a exprimé l'espoir de voir se développer de nouvelles relations interétatiques et a invité les représentants des organisations de jeunesse d'Allemagne et de Norvège à visiter la République.

Petit à petit, la RPD brise le blocus de l’information et comme dans le dossier criméen, la vérité commence à sortir de manière de plus en plus visible dans les cercles politiques européens.

Christelle Néant

Suivez DONi Press en français sur Telegram pour être sûr de ne jamais rater d'information.