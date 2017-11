Une cour ukrainienne envoie Daria Mastikacheva dans un hôpital psychiatrique pour permettre au SBU de continuer à la torturer

Depuis son arrestation mi-août, je continue de suivre le dossier de Daria Mastikacheva, cette ancienne athlète ukrainienne et compagne de Sergueï Sokolov, un enquêteur russe. Fin octobre, je découvrais que ne supportant plus les tortures que le SBU lui fait subir, Daria Mastikacheva s'était lancée dans une grève de la faim.

Le 31 octobre, Daria s'est plainte au procureur de Dnipropetrovsk que le SBU a tenté de la faire interner, très certainement afin de la gaver de médicaments et la nourrir ensuite de force, afin de l'empêcher de se suicider à petit feu. Mais cette tentative a échoué, Daria refusant l'examen médical. Le SBU l'avait emmenée là de force, sans prévenir son avocat.

Sur place, elle rencontre le docteur Victor Abramovitch, qui menace de la faire interner avec les fous pendant deux mois et de la médicamenter de force si elle continuait à résister. Une fois sortie, l'un des employés du SBU qui l'avait emmenée là de force se moque de la peur qu'elle a eue de rester dans cet hôpital, et lui assène que les gens comme elle (les séparatistes) devaient y passer leur vie.

Le 1er novembre, , lors de l'audition concernant la prolongation de sa détention préventive, son avocat attire l'attention de la cour sur l'utilisation de la violence contre Daria par le SBU. Le juge a ordonné au procureur d'enquêter sur ces faits. Juste après cette décision, la cour du district de Babouchkinsky a décidé de placer Daria, de force, dans un hôpital psychiatrique pour examen.

« Nous allons faire appel contre la décision d'examen obligatoire devant la cour de la région de Dnipropetrovsk », a déclaré son avocat. « De plus le secrétariat de la CEDH s'intéresse au dossier de Daria Mastikacheva, et je pense que nous pouvons convaincre la Cour Européenne des Droits de l'Homme de prendre des mesures d'urgence envers l'Ukraine afin d'interdire tout examen de Daria Mastikacheva, y compris examen psychiatrique et examen génétique. »

Dans cet hôpital psychiatrique, Daria peut se voir infliger des méthodes de psychiatrie punitive, être droguée à coup de psychotropes et nourrie de force. En l'empêchant de poursuivre sa grève de la faim, le SBU veut ainsi pouvoir continuer de la torturer.

« En fait, le placement obligatoire de Daria à l'hôpital signifie la poursuite de la torture, dont elle se plaint. Les autorités ukrainiennes vont tout faire pour que, à l'hôpital, Daria subisse de la psychiatrie punitive », explique son avocat. « La procédure d'examens psychiatriques en milieu hospitalier pour les personnes en détention prévoit l'application de méthodes de recherche appropriées, qui sont autorisées par le ministère de la Santé et n'excluent pas l'utilisation de diverses drogues. »

En attendant d'arriver à la faire sortir de là, son avocat a déposé une plainte auprès du procureur général ukrainien afin qu'il poursuive le chef du SBU, Vassily Gritsak pour enlèvement, car il croit que ce dernier a été directement impliqué dans l'enlèvement et la torture qui ont été infligés à Daria.

© Photo fournie par son avocat Valentin Rybine

Je suis toujours très inquiète pour le sort de Daria, mais le fait que la CEDH semble s'intéresser à son cas me laisse un espoir. J'en appelle à tous mes lecteurs afin qu'ils se mobilisent, pour faire pression sur leurs élus (entre autre européens), la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, et à toutes les instances internationales (OSCE, APCE, UE) qui ont le pouvoir de faire pression sur Kiev.

Écrivez-leur, des dizaines, des centaines d'e-mails (les adresses e-mail ou formulaires de contact en ligne sont disponibles en lien sur chaque institution citée), pour qu'ils agissent. Nous devons faire libérer Daria avant qu'ils la gavent de médicaments psychotropes et la nourrissent de force pour pouvoir ensuite la renvoyer en prison, où le SBU pourra continuer de la torturer.

Exemple d'e-mail que vous pouvez envoyer :

Sujet : URGENT - Case of Darya Mastikasheva in Ukraine

"Dear Sir, Dear Madam,

I discovered that Darya Mastikasheva, this mother who was kidnapped in Ukraine and tortured by SBU, was sent from prison to psychiatric hospital after her decision to begin a hunger strike to protest against the torture that the SBU inflicts to her.

I want to remind your that her arrest was totally illegal. Even worse, despite the report which was made by HRW (https://www.hrw.org/news/2017/09/15/ukraine-woman-detained-held-incommunicado-tortured), she is still submitted to violence by the SBU and the Ukrainian justice (see https://russian.rt.com/ussr/article/448217-ukrainskii-sud-napravil-obvinyaemuyu-v-gosizmene-daryu).

In hospital, doctors can inflict her psychiatric punitive treatments, drug her with medicaments, and force feed her. Please put pressure on Kiev, to force Ukraine to respect human rights and its own laws. Darya should be immediately liberated, before the doctors can inflict her bad treatment in hospital!!!

Thanking you in advance.

Sincerely yours."

Christelle Néant