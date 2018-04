Rapport de situation hebdomadaire du Donbass (Vidéo) - 28 avril 2018

Chaque semaine, Christelle Néant de l'agence DONi Press, en partenariat avec Thom Aldrin d'Éveil Français TV, vous propose une rétrospective (militaire, politique, économique et sociale) en vidéo et en français de la semaine écoulée concernant le Donbass, l'Ukraine et la Russie.

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué le samedi 28 avril 2018 par vidéo conférence :

SITUATION MILITAIRE

01'07" - Bilan des bombardements de l'armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

03'19" - Accumulation d’armes lourdes par l’armée ukrainienne près de la ligne de front

05'26" - La RPD a redémarré la station d’épuration sous les bombardements ukrainiens

07'50" - La 36e brigade des FAU perd trois soldats lors d’une tentative de percée

09'15" - L’armée ukrainienne bombarde Dokoutchayevsk et fait deux morts parmi les civils

11'32" - Nouvelles pertes hors combat dans l’armée ukrainienne

14'16" - Les soldats de la 93e brigade des FAU s’en prennent à l’une des leurs qui est désormais portée disparue

15'47" - Un prisonnier, ex-membre de la légion géorgienne fournit des informations à la RPD

SOCIÉTÉ

19'53" - La RPD et la RPL s’engagent vers une coopération en matière de protection de l’environnement

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN UKRAINE

26'12" - La Russie répond à l’idée de Porochenko de créer une Église orthodoxe autocéphale en Ukraine

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

28'42" - Les Mejlis des Tatars de Crimée exigent que la Russie donne le pont qu’elle a construit au-dessus du détroit de Kertch à l’Ukraine en guise d’indemnité

36'21" - Conclusion

