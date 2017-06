Près de 140 000 tonnes de munitions parties en fumée dans le Donbass et le milliard du FMI qui se fait toujours attendre - L'Ukraine dans l'impasse

La journée d'aujourd'hui fut marquée par cette explosion spectaculaire d'un énorme entrepôt de munitions de l'armée ukrainienne situé à 40 km de la ville de Kharkov suite à un incendie, vraisemblablement criminel.

Le feu s'est déclenché à environ 3 h ce matin (23 mars) dans le district de Balakleyevsky, et a touché plusieurs des zones de stockages de roquettes et d'obus (entre autre des obus de chars d'assaut et d'artillerie de 125 mm et 152 mm), dont il a provoqué l'explosion. Il n'y a eu aucune victime, les habitants des environs ont été évacués, et une zone de sécurité de 7 km a été définie.



Et alors que les autorités ukrainiennes parlent de sabotage de la part de partisans des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), le commandant en second de l'armée de la RPD, Édouard Bassourine, ainsi que des civils vivant dans la zone de Kharkov, accusent des soldats ukrainiens ou des membres de bataillons nazis d'avoir eux-mêmes mis le feu aux hangars afin de dissimuler l'absence d'un certain nombre de munitions.

Une absence qui serait due au vol (et certainement à la revente plus que lucrative) de ces mêmes munitions par les soldats ukrainiens. Une inspection de ces hangars par le ministre de la Défense ukrainien et le vice--ministre de la Défense en charge des armements, était en effet prévue le lendemain. Afin d'éviter la punition inévitable après que cette inspection ait révélé l'ampleur du détournement, les soldats auraient mis le feu aux différents hangars afin de détruire toute preuve de l'absence des munitions volées. Pas vu pas pris…

Et contrairement à ce que les autorités ukrainiennes clament haut et fort, cette destruction d'une grosse quantité de munitions pose un problème à Kiev, alors que le FMI traîne toujours à sortir l'argent promis. Avec quel argent l'Ukraine va-t-elle pouvoir remplacer toutes ces munitions détruites ?

Car il ne faut pas se leurrer, comme Alexandre Zakhartchenko l'a encore dit cette semaine, lors de sa ligne directe avec des habitants de la partie de la région de Donetsk occupée par l'armée ukrainienne, la probabilité d'une reprise de la guerre à grande échelle par l'Ukraine est extrêmement haute, car les autorités de Kiev sont acculées. En deux mois, l'armée ukrainienne a fait pas moins d'une trentaine d'attaques contre les lignes de défense de l'armée de la RPD.

Des attaques qui ont engendrées de lourdes pertes au sein de l'armée ukrainienne, que les autorités n'arrivent plus à combler correctement. Résultat l'armée ukrainienne recoure au recrutement forcé, y compris dans les zones du Donbass qu'elle occupe, en envoyant des soldats dans les maisons ou dans les entreprises afin de forcer les gens à signer un contrat avec l'armée. S'ils veulent y échapper les hommes doivent démissionner et se cacher. Les bataillons nazis quant à eux montent des camps pour faire la promotion de leurs unités auprès de la population.

L'Ukraine est devenue une gabegie géante, alors qu'à la suite de la Sberbank, d'autres banques russes ont déclaré se préparer à devoir partir rapidement avec le moins de pertes possibles du marché ukrainien. Le climat d'investissement en Ukraine a été totalement détruit par les actions stupides des néo-nazis ukrainiens et des autorités de Kiev. Désormais, non seulement les banques, mais aussi les investisseurs privés vont fuir cet ex-pays dans lequel les autorités peuvent prendre des décisions aberrantes et hautement destructrices pour l'économie du jour au lendemain.

Et ce n'est pas le pauvre milliard de dollars du FMI et les 600 millions d'euros de l'UE que Porochenko est désormais littéralement en train de mendier publiquement, en arguant que l'Ukraine en a besoin comme on a besoin d'air pour respirer, qui vont changer profondément la donne.

Les dégâts infligés à l'économie ukrainienne sont bien au-delà des quelques miettes que les oligarques et la guerre du Donbass laisseront sur ces 1,5 milliards d'euros que le FMI et l'UE doivent verser. L'heure tourne, et l'Ukraine appuie toujours plus sur l'accélérateur en direction du mur.

Christelle Néant