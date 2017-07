Nouvelle escalade dans le Sud de la RPD pendant que Kiev voit les nuages s'amonceler au dessus de sa tête

L'armée ukrainienne s'est lancée depuis 24 h dans un bombardement intensif du Sud de la République Populaire de Donetsk (RPD) alors que la situation devient de plus en plus intenable pour l'Ukraine sur tous les plans.

Rien que durant la nuit dernière, l'armée ukrainienne a tiré pas moins de 200 projectiles de lance-grenades de différents calibres sur les localités de Sakhanka et Leninskoye, depuis les positions situées près de Shirokino. Un bombardement visant surtout à terroriser la population, et qui n'a fait heureusement ni victimes ni destructions.

Plus au Nord, durant les dernières 24 h, l'armée ukrainienne a tiré à 79 reprises à coup de mortier de 82 mm et 120 mm sur les localités de Yassinovataya, Yakolevka et Belaya Kamenka, 30 fois sur Spartak et la zone de l'aéroport, et 12 fois sur Zaïtsevo entre autre. Des tirs qui ont fait un mort parmi les soldats de l'armée de la RPD.

Une équipe de sabotage reconnaissance ukrainienne a aussi tenté de pénétrer sur le territoire de la RPD près de Shirokaya Balka durant la journée écoulée. Ayant fait exploser une mine le groupe s'est enfui après avoir lâché ses armes sur place, comprenant entre autre un lance roquettes incendiaire Shmel, des grenades offensives, ainsi que des mines terrestres et anti-personnel. Bref tout l'arsenal pour mener des actes terroristes sur le territoire de la RPD.

Et la veille, des unités de l'armée ukrainienne ont été déployées sur le territoire de la cokerie d'Avdeyevka, une usine contenant de nombreux produits chimiques toxiques. Un cocktail parfait pour un désastre écologique et humanitaire.

Cette escalade dans le Sud de la république est recoupée par des informations venant de sources au sein du commandement ukrainien et qui font état de plans visant à lancer des actions offensives dans cette zone d'ici la fin du mois d'avril. D'après cette source, citée par le commandant en second de l'armée de la RPD, Edouard Bassourine, deux groupes subversifs ukrainiens devraient être déployés d'ici les 23-24 avril dans la zone de Shirokino en vue de lancer une offensive à la veille des congés du mois de mai.

Une offensive qui paraît inévitable tant le contexte politique, économique et social en Ukraine devient explosif.

Entre Porochenko, le soi-disant président ukrainien, qui dit que le conflit du Donbass n'a rien d'un conflit gelé et est une « guerre chaude », Andryi Paroubyi, le président de la Rada, qui continue à repousser sine die le vote par le parlement ukrainien de la loi permettant d'organiser les élections dans le Donbass, et autres provocations des représentants ukrainiens dans certains sous-groupes de contact à Minsk visant à semer le chaos, on ne voit guère de volonté de rétablir la paix dans la région. Sans même parler de cette interview des plus belliqueuses de Tourtchinov à la BBC.

L'armée ukrainienne invente même des bombardements qui n'existent pas et ne sont enregistrés par personne, pas même l'OSCE ni le CCCC, pour se défausser de ses obligations de retrait des armes lourdes, comme à Stanitsa Louganskaya, ou de mise en œuvre du volet politique des accords de Minsk.

Une escalade des tensions politiques et militaires qui concorde avec l'accumulation des problèmes de l'Ukraine.

Car en plus de sa défaite juridique devant la haute cour de Londres concernant la dette de 3 milliards de dollars qu'elle doit à la Russie (et l'Ukraine a beau vouloir faire appel vu le verdict de la Cour ses chances de gagner en appel sont proches du zéro absolu), l'Ukraine vient d'en subir une deuxième devant la CIJ pour ses plaintes infondées concernant le Donbass et la Crimée. Là aussi, comme à Londres, la cour a clairement dénoncé le manque de preuves de la partie ukrainienne, et a même dénoncé un procès purement politique.

« Le principal – sinon le seul – objectif de l'Ukraine n'est pas le règlement de quelque litige politique, mais la recherche d'une raison pour attaquer la Russie devant la Cour », a ainsi souligné la CIJ dans sa décision.

Je crois qu'il est difficile de dire plus clairement les choses de façon diplomatique.

Et au vu de la situation financière de plus en plus bancale de l'Ukraine, Porochenko a beau mendier de l'argent et essayer d'attirer les investisseurs anglais (mais qui aurait envie d'investir dans le pays le plus corrompu au monde ?), avec la bande de fous échappés de l'asile qui servent de ministres en Ukraine, le pays n'est pas prêt de se relever. Ainsi le soi-disant ministre de l'Énergie et du Charbon n'a rien trouvé de plus intelligent à proposer que d'interdire à l'Ukraine d'importer du charbon russe, alors que ce dernier sert actuellement de substitut (mais en moindre quantité) pour celui que l'Ukraine ne reçoit plus du Donbass.

Et qu'avec quatre centrales thermiques sur cinq fermées faute de charbon, l'Ukraine tire de plus en plus sur ses centrales nucléaires, alors que le combustible fournit par Westinghouse pose toujours des problèmes de compatibilité. Résultat, avant hier soir (18 avril à 19 h 52), un des six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporojié s'est brutalement déconnecté du réseau électrique. Une coupure due semble-t-il à un mécanisme automatique de sécurité.

Si ces déconnexions se multiplient, les coupures tournantes de courant en Ukraine vont devenir inévitables. Et la question majeure est : jusqu'à quand les mécanismes de sécurité vont-ils fonctionner correctement si ces problèmes persistent à cause d'un combustible non adapté ?

L'Europe va-t-elle attendre un nouveau Tchernobyl avant de réagir et se rendre compte de la situation réelle en Ukraine ? Et surtout jusqu'à quand le peuple ukrainien va tolérer cette gabegie avant de réagir ? Faut-il que l'on en arrive à une catastrophe nucléaire ou jusqu'à cette ultime offensive, avec tous les risques de dérapage incontrôlable que cela comporte, pour que les gens en Ukraine comme en Europe sortent de leur aveuglement collectif ?

Christelle Néant