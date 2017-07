Les millions d’ « âmes mortes » du gouvernement ukrainien : démonstration, estimations, raisons possibles

Le plus ukrainien des écrivains russes est Nicolas Gogol : il n’écrivait qu’en russe mais se sentait autant russe que « khokhol »1. Il a noté dans un cahier « Embrasser les deux moitiés du peuple russe, celle du nord et celle du sud, le trésor de leur esprit et de leur caractère ».

Il est notamment connu pour la nouvelle Les âmes mortes. C'est l'histoire d'une escroquerie basée sur la dissimulation de la baisse, entre deux recensements, du nombre de serfs sur une propriété.

Les propriétaires terriens devaient alors payer des impôts fonciers en fonction du nombres de serfs (« âmes ») qu’ils possédaient. Entre 2 recensements, ils payaient donc souvent des impôts sur des serfs décédés depuis le recensement précédent, les « âmes mortes ».

L'escroc achète sur le papier ces « âmes mortes », sans que les propriétaires comprennent ce qu'il veut en faire. Il a l'intention de prendre un crédit, en donnant ses serfs comme garantie, sans aucune intention de rembourser le crédit.

Un escroc qui manipule les chiffres de la population entre deux recensements trop espacés, afin de contracter un prêt qu’il ne pourra pas rembourser… Comme on le verra ici, la similarité avec la situation de l'Ukraine actuelle est stupéfiante !

Les Âmes Mortes par Vladimir Groïsman (nouvelle version). Illustration par l’équipe d’Oleksandr Klymenko. Je remercie O. Klymenko ainsi que R. Ichtchenko pour leurs aimables réponses à mes questions, lors de la préparation du présent dossier.

I. Une certitude : l’Ukraine « oublie » de compter son émigration

L’Ukraine n’a pas effectué de recensement depuis 2001. Certains Ukrainiens s'imaginent que le recensement de 2020 sera une victoire de l'Ukraine : en avant vers l'avenir européen radieux ! Le plus dur n'est pas la chute, c'est l'atterrissage, qui pour certains esprits complètement bandérisés attendra les résultats du recensement de 2020, s’il a lieu.

Commençons par regarder les chiffres officiels de la démographie de l’Ukraine :

Principaux chiffres de la démographie ukrainienne. population 1991-2016 tirée d'Ukrstat, le reste de Wikipédia.

On constate déjà un désastre démographique sans précédent en temps de paix : 9,6 millions d’habitants perdus en 23 ans. Cela inclut la perte des 2,4 millions de Criméens, mais même 7,1 millions serait un record ! Et pourtant, s’il l’on est attentif aux chiffres depuis 2005, on remarque une bizarrerie : la baisse de la population de chaque année correspond à peu près au solde naturel, comme si le solde migratoire était très faible. C’est ce qui m’a mis la puce à l’oreille, et j’ai vérifié en allant chercher les chiffres officiels de l’immigration et émigration.

Population, immigration et émigration selon les chiffres officiels ukrainiens (Ukrstat). À partir de 2015, la Crimée n'est plus comptée, mais les chiffre incluent théoriquement les républiques du Donbass. Notez pour la suite le mieux temporaire du solde naturel de 2011 à 2013, correspondant à un rebond des naissances au-dessus de 500 000 par an, contre déjà 397 039 en 2016, proche du minimum des 2 derniers siècles (376 479, en 2001) sur le territoire concerné.

De 1991 à 1993, on a un retour massif des Ukrainiens qui vivaient dans d’autres républiques d’URSS. Puis la situation économique a déclenché une émigration massive. Puis, miracle, après le premier Maïdan (Révolution Orange), le solde migratoire devient faiblement positif. Le solde migratoire reste positif même dans les années 2014-2016, alors que la situation de l’Ukraine est catastrophique. Ce « miracle » tient à une chose simple.

Les chiffres de l’immigration et plus encore de l’émigration sont toujours des estimations, puisque lorsqu’on émigre on ne déclare pas son émigration au passage de la frontière. Les statisticiens doivent regarder les entrées et les sorties du territoire, et décider d’un seuil à partir duquel la personne non revenue est décrétée “émigrée” : 12 mois, en général2. Au final le calcul de l’émigration n’a rien d’évident, surtout si l’on prend en compte la question des migrations en aller-retours (les migrants qui vont récolter des fruits et légumes dans d’autres pays, par exemple). Les méthodes de l’institut russe de statistiques sont détaillées dans cette encyclopédie en 8 volumes. L’institut ukrainien de statistiques utilisait vraisemblablement la même méthode jusqu’en 2004. Le « miracle » tient simplement au fait que les chiffres officiels ukrainiens se basent désormais sur le lieu de résidence officielle. Lorsque l’on déménage à l’intérieur du pays, on doit indiquer à l’administration son nouveau lieu de résidence. Mais ceux qui émigrent n’ont normalement aucune raison de venir faire cette déclaration. La falsification démographique ukrainienne tient donc à un simple changement de méthode de calcul, un peu comme cela a pu être le cas en France pour les chiffres du chômage. Une note de bas de page des derniers chiffres migratoires (pour l’année 2016) indique d’ailleurs très clairement :

Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

En français :

Information compilée sur la base des données administratives disponibles sur le changement de lieu de résidence.

Ou encore plus clairement, sur la page des explications méthodologiques concernant la démographie :

Кількість вибулих визначають за талонами зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

En français :

Nombre de départs : déterminés par les tickets de désinscriptions des registres de résidence en Ukraine.

Cette falsification n’est donc en rien un secret : L’écrasante majorité des émigrés ne se désinscrivent pas des registres de résidences en Ukraine, donc il ne sont pas comptés comme ayant émigré. Nous avons maintenant compris que les chiffres de la population ukrainienne sont falsifiés par une méthode de calcul ouvertement biaisée afin de dissimuler l’émigration. Les statisticiens se dédouanent d’ailleurs de la surprise du prochain recensement en ajoutant que ces données sont susceptibles d’être révisées. Ce qui n’est pas clair pour l’instant, c’est l’ampleur de cette falsification. Et surtout, comme dans le livre de Gogol, on ne comprend pas encore ce que le gouvernement gagne à ce trafic d'âmes mortes. Commençons par essayer d’estimer l’ampleur de la falsification, d’abord en présentant quelques unes des analyses les plus intéressantes que j’ai trouvé lors de mes recherches, puis en vous présentant mon analyse, utilisant une méthode que je suis le premier à utiliser et qui me semblent donner les résultats les plus solides.

II. Estimations de la population réelle de l’Ukraine

II.1 Calcul par la consommation d’électricité ?

On peut trouver les chiffres officiels de la consommation d’électricité sur le site du ministère de l’Énergie (exemple : chiffres de 2015). C’est une méthode intéressante qui mérite d’être signalée, et un calcul a utilisé ces données pour aboutir à une population (en 2016) de 35 millions d’habitants. Malheureusement les articles qui ont signalé ce résultat l’ont fait sans expliquer la méthode, ni même ce qu’ils représentaient exactement (avec ou sans les républiques du Donbass) donc il est impossible d’en tirer des conséquences solides. Si vous trouvez cette analyse, ou si vous arrivez à proposer une analyse basée sur la consommation électrique, merci de le signaler en commentaire.

II.2 Premier calcul : consommation de pain

Le “Club de Discussions Économiques” (ukrainien) a publié une analyse montrant des chiffres très intéressants de la production de pain, qui a baissé de 55% entre 2000 et 2016. Mais leur analyse de ces chiffres s’apparente à un exercice orwellien de double-pensée, pour ne pas contredire les chiffres officiels de la population : ils rappelle que l’arrêté ministériel 780 du 11 octobre 2016 indique le minimum de pain consommé par personne3, utilisent ce chiffre, et calculent que la population (hors Crimée) a baissé de 14% ! Et ils concluent en disant que ça ne veut pas dire que 70% du pain est cuit de façon non déclarée, mais juste qu'il faut se poser des question. Ouf, fin de l'exercice de double-pensée.

Effondrement de la production de pain en Ukraine de 2000 à 2016 : à première vue cela pourrait indiquer une population d’environ 25 millions d’habitants dans le territoire sous contrôle de Kiev. J’explique ici pourquoi c’est faux.

Une économiste russe (Larissa Chesler) a fait un calcul de la population ukrainienne en se basant sur les même chiffres de production de pain, elle trouve 24,5 millions d'habitants dans la zone contrôlée par Kiev. Ce calcul a été repris sur de nombreux sites connus de tous bords, russes et ukrainiens (dont strana.ua et Snob.ru), il semble correct, et colle avec la consommation de farine. Une raison assez simple rendent cependant ses conclusions incorrectes : La consommation de pommes de terre en Ukraine a très fortement augmenté. On peut raisonnablement penser que la consommation de pain a baissé de 15 kg par an par personne environ et a été compensée par l’augmentation d’environ 45 kg de la consommation de pommes de terre : les deux font environ 40 000 kCalories. Il peut en outre y avoir une production non officielle de l’ordre de 5% à 10%4. Il faut signaler que la situation des usines de pain en Ukraine est catastrophique depuis 2011 et même 2008. Cela a probablement joué un rôle dans cette forte baisse de la consommation de pain. Au final, les chiffres officiels de la production de pain sont compatibles avec une population de 30 à 40 millions d’habitants. Nous avons donc très légèrement progressé dans ce mystère, en évitant un premier écueil sur lequel se sont précipités plusieurs médias importants.

II.3 Deuxième estimation : chiffres officiels des organisations internationales et pays étrangers

De nombreux médias se basent pour estimer la population réelles de l’Ukraine, sur certains chiffres officiels ukrainiens, mais leurs analyses sont finalement confuses et je vous en épargne le détail. Je reproduis simplement ce résumé fait par l’Institut Ukrainien pour le Futur. Pour arriver à un compte vraisemblable en utilisant les chiffres officiels, ils semblent oublier les étudiants qui n’ont pas d’emploi (il y a 1,4 million d’étudiants au total) et les femmes au foyer. En réalité l’objectif essentiel de leur étude semble être de convaincre qu’il faut augmenter l’âge de la retraite à 65 ans. Son intérêt pour nous est de rappeler cette statistique officielle : il n’y a que 12,3 millions d’emplois déclarés en Ukraine.

Selon l’Institut Ukrainien pour le Futur il y a 36 millions d'habitants en 2017 dont moitié actifs et moitié inactifs : 11,9 M de retraités (officiel) ; 5,8 M de moins de 16 ans (officiel = 6,8 M); 16,3 M de travaillent (officiel) dont 4 non officiellement (ou à l'étranger ! ) ; 1,7 M de chômeurs (officiel).

II.3.a Émigration depuis 2014

Le service russe des statistiques (GKS) indique le solde migratoire de la Russie : +280 328 en 2014 (dont +94 370 avec l'Ukraine) et +245 398 (+146 131) en 2015. Soit en 2 ans un solde de +240 501 Ukrainiens qui se sont installé en Russie de façon légale. Manquent à ces chiffres l’immigration illégale et le nombre d’Ukrainiens ayant pris la nationalité russe.

Le Ministère de l'Intérieur de Russie apporte des réponses : En 2016 194 385 Ukrainiens ont obtenu un permis de séjour ou permis de résident, et 100 696 Ukrainiens ont obtenu la nationalité russe (sur un total de 265 319 naturalisations). Notons que ces personnes sont toujours comptées par l’Ukraine comme des Ukrainiens habitant en Ukraine alors qu’elles ont signalé leur volonté de renoncer à la nationalité ukrainienne. Entre les immigrés légaux et les immigrés illégaux (presque aussi nombreux, en Russie) qui se sont installés de façon durable ou font des aller-retours, l'Ukraine a pu perdre un total de près d’environ 1,5 million d'habitants vers la Russie depuis 2014.

La Pologne cherche à attirer les Ukrainiens pour compenser l'émigration des Polonais vers l'ouest, et les Ukrainiens se précipitent massivement en Pologne depuis 2015.

Pour l'émigration vers le reste du monde, Pologne en tête, le gouvernement polonais indique que 1,3 millions d'Ukrainiens travaillaient en Pologne en 2016. En y ajoutant les travailleurs non déclarés, il pouvait y avoir 1,5 million de travailleurs ukrainiens en Pologne en 2016, vraisemblablement près de 2 millions cette année. L’émigration vers les autres pays (Allemagne, République Tchèque…) est souvent plus difficile à évaluer, mais un exode total de 4 voire 4,5 millions de personnes depuis 2014 semble raisonnable. Attention toutefois : il s’agit pour l’essentiel d’Ukrainiens ayant toujours leur résidence principale en Ukraine, et qui font des aller-retours entre leur famille et un travail à l’étranger, qui dans la moitié des cas est un travail saisonnier.

II.3.b Émigration de 2004 à 2013

À cette estimation, il faut ajouter la falsification qui a eu lieu entre 2004 et 2013. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) indiquait dans un rapport de 2008, que selon les chiffres de l’Organisation Internationale du Travail de 2007, 780 000 Ukrainiens travaillaient à l’étranger, alors qu’ils n’étaient que 62 000 selon les chiffres officiels ukrainiens.

L’OIM indiquait ensuite en 2011 que 6,5 millions d’Ukrainiens vivaient à l’étranger selon les recensements des autres pays. Il est impossible de savoir quelle proportion a émigré à l’époque où les statistiques officielles ukrainiennes comptabilisaient encore correctement les émigrés, mais cela donne une idée de l’ampleur de l’exode avant le début de la vague actuelle d’émigration.

Les chiffres russes nous indiquent que le solde migratoire légal de la période 2005 – 2013 a été d’environ 292 000 de l’Ukraine vers la Russie. Nous avons aussi les chiffres italiens (+206 320 citoyens ukrainiens de plus résidents légalement en Italie de 2003 à 2014) et le nombre d’Ukrainiens recevant des visas de longue durée vers toute l’UE depuis 2008 (892 908 entre 2008 et 2013 dont 286 865 pour travail, famille ou études). Ainsi on peut envisager une falsification de l’ordre d’un million d’émigrés sur cette période. Si enfin on estime la perte de population du Donbass à 3,5 millions, on arrive à obtenir une estimation de la population actuelle de l’Ukraine (sous contrôle de Kiev) par la soustraction 42,5-4-3,5-1=34.

La population permanente de l’Ukraine serait ainsi actuellement d’environ 34 voire 33,5 millions d’habitants. On peut y ajouter 3 millions de personnes (pour un total de 37 millions) qui font des aller-retours entre l’Ukraine et un emploi à l’étranger, mais l’objectif principal de ces travailleurs émigrés est très souvent de s’installer pour de bon, avec leur famille, dans le pays où ils travaillent. Cette estimation de 34 millions de résidents permanents et 37 millions de population totale (en simplifiant : population estivale et hivernale, puisqu’il y a une part importante de travaux de récoltes) est une estimation certainement plus précise que les chiffres officiels mais reste imprécise, il faut donc trouver mieux.

II.4 Mon calcul : Chiffres officiels du Ministère de l’Éducation

En 1995/1996, il y avait 7,1 millions d’écoliers. Lors de l’année scolaire 2015/2016, il n’y avait plus que 3 783 1505 enfants scolarisés dans les écoles de l’Ukraine désormais privée de la Crimée, de la RPD et de la RPL. Puis 3 845 517 écoliers inscrits en 2016/2017, soit une baisse de 46% en 21 ans. Cela ne veut pas dire que la population totale a déjà baissé d’autant, mais qu’elle en prend le chemin. Et surtout, on constate que ce chiffre officiel est nettement inférieur au total de la population ayant l’âge de la scolarité obligatoire. Ceci sert de base à mon calcul de la population permanente de l’Ukraine.

En outre, en utilisant ces chiffres du ministère de l’Éducation et les chiffres officiels de la mortalité par sexe et par âge, j’ai trouvé qu’en un an 0,6% des enfants de 5 à 15 ans ont émigré.

Cette proportion de 0,6% d’émigration des enfants en un an donne une base de départ pour établir des taux d’émigration par classe d’âge de ces enfants et de leurs parents. Cette proportion ne prend en compte que l’émigration durable, par opposition aux migrants qui par exemple vont chaque année récolter les fruits et légumes en Europe.

Pour l’estimation de l’émigration réelle je prends ensuite en compte 3 autres phénomènes non négligeables :

- L’émigration étudiante. Il y avait au moins 68 000 étudiants ukrainiens à l’étranger en 2016-2017 soit une augmentation d’environ 10 000 en un an. La plupart de ces étudiants ont l’intention de revenir mais étant donné l’écart colossal de niveau de salaire qu’ils pourront obtenir à l’étranger par rapport à l’Ukraine, bien peu de diplômés viendront travailler en Ukraine.

- Ensuite il faut malheureusement prendre en compte le dramatique phénomène du trafic de femmes vers des ateliers clandestins et pour la prostitution. J’ai ajouté un taux correspondant à environ 3000 jeunes femmes en 2016. C’est malheureusement une hypothèse optimiste : C’est la moitié de la moyenne 1991 – 2010, or le récent effondrement économique est un terreau idéal pour les réseaux criminels qui viennent chercher leurs victimes en leur promettant un avenir meilleur à l’étranger, comme l’était la misère des années 1990.

-Enfin, les Ukrainiens qui réussissent bien leur émigration tentent souvent de faire venir leurs parents, voire leurs grands-parents. J’ai donc ajouté un petit taux d’émigration annuel correspondant à environ 4000 personnes de 60 à 80 ans. La réalité est peut-être plus proche du triple, mais il n’y a pas de données précises à ce sujet.

J’arrive à un total de près de 190 000 Ukrainiens qui ont durablement émigré en 2016, ce qui semble très optimiste au vu de l’émigration durable et même pratiquement irréversible vers la seule Russie. En outre, les Ukrainiens qui travaillent en Pologne depuis peu chercheront pour beaucoup à s’y installer, et le régime sans visa avec l’UE facilitera l’émigration vers l’UE. Ainsi, les taux d’émigrations que j’ai déterminés représentent une modélisation optimiste, il n’est pas à exclure que cette émigration durable double dans les prochaines années si le régime politique en place continue de mener sa politique suicidaire, d’autant les pays frontaliers de l’Ukraine font des efforts pour gonfler leur propre démographie en attirant les Ukrainiens, notamment en leur simplifiant l’accession à la nationalité. Cependant je conserve dans mon modèle ces paramètres pour la simulation de toutes les années suivantes.

Prévision de l'évolution de la population ukrainienne dans le territoire actuellement contrôlé par Kiev : les principaux paramètres choisis (fécondité, émigration et mortalité infantile) sont choisis fixes ce qui est optimiste car si la politique suicidaire de l’Ukraine continue, l’émigration accélérera et la fertilité chutera, et on pourrait voir moins de 20 millions d’habitants dès 2040.

J’applique un taux de fécondité fixe de 1,5 enfant par femme, qui correspond quasiment au meilleur niveau des 20 dernières années, bien que le faible nombre de naissances en 2015 laisse présager une baisse. Le faible nombre de naissance en 2015 est d’ailleurs nettement discernable sur la pyramide des âges que je propose ci-dessous. J’utilise pour mon modèle les dernières statistiques officielles des âges des mères. J’ai utilisé des taux de mortalité légèrement améliorés par rapport aux taux actuellement observés, avec une espérance de vie prévue pour 2017 de 3 ans meilleure à l’espérance de vie officielle en 2015. Étant donné l’état effroyable des services de santé, une telle hausse de l’espérance de vie ne va pas de soi, mais du moins la mortalité infantile baisse rapidement et on peut espérer que cette baisse continue un peu.

Le premier résultat de mon calcul est qu’il y avait début 2017 36,9 millions d’habitants en Ukraine en comptant ceux qui font des aller-retours vers un travail à l’étranger. Cela colle bien avec l’estimation de la partie II.3. La méthode que j’ai utilisée utilise un critère qui distingue l’émigration en aller-retours et l’émigration durable : ceux qui sont durablement installés à l’étranger y inscrivent leurs enfants à l’école. Le pendant de ceci est qu’elle ne permet pas d’estimer la population réellement présente de façon permanente. Sur le graphique ci-dessus j’ai choisi une estimation de 3,5 millions d’émigrés “en aller-retours”.

Parmi les 40,1 millions d’habitants vivant officiellement sur le territoire sous contrôle de Kiev début 2017, environ 3,2 millions sont complètement fictifs : un tiers d’entre eux résident en RPD / RPL, et deux tiers sont installés avec leur famille en Russie, en Europe ou ailleurs.

Et après avoir fait tous ces calculs, il ne reste plus pour obtenir une prévision qu’à faire tourner tous les paramètres mentionnés ci-dessus pour les prochaines années, j’arrive à une population de 22,3 millions d’habitant en 2050 en comptant les travailleurs qui font des aller-retours. C’est à dire que l’Ukraine se retrouvera avec moins de 20 millions d’habitants permanents en 2050, avec les taux d’émigrations actuels.

Concernant la répartition par classes d’âge : Selon la population officielle au 1/1/2016, il y aurait 23,4 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 16 à 64 ans. Selon mon calcul, il y aura au début de 2050 46,7 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes de 16 à 64 ans, c’est à dire deux fois plus qu’en 2016. Le niveau des retraites en Ukraine est déjà catastrophique en Ukraine (avec un départ à la retraite officiellement à 60 ans mais souvent avant), l’évolution démographique pèsera vers une dégradation de la situation des retraités, quand bien même l’âge de la retraite passera à 65 ans. Ceci est le résultat de l’émigration massive des jeunes ukrainiens.

La rentrée scolaire 2017/2018 nous en dira plus (les chiffres doivent être publiés le 21 novembre). Une génération légèrement plus nombreuse arrive, c’est un petit mieux très temporaire, comme signalé dans le deuxième tableau de la partie I. Le gouvernement ukrainien ne s’y trompe pas et ferme plusieurs centaines d’écoles chaque année. Les presque 17 mille écoles actuelles seraient trop nombreuses pour les 2,6 millions d’écoliers prévus pour la rentrée 2039-2040. À noter que si la grande majorité des écoles se vident et ont généralement moins de 22 élèves par classe, les dernières écoles russophones (un peu plus de 1000 contre 5 fois plus il y a 25 ans) sont contraintes de refuser plus de 80% des élèves demandeurs, faute de places.

III. Pourquoi cette falsification ?

Oleksandr Klymenko (sa biographie) propose quatre explications intéressantes à cette manipulation :

Oleksandr Klymenko, en 2013, gérait le processus devant mener à l’accord d’association avec l’UE en tant que ministre des impôts et des revenus.

III.1 Embobiner le FMI et l’UE

C'est sur le chiffre faussé de 42,6 millions d'habitants que l'UE et le FMI basent leurs projections de croissance économique qui permettront ou non à l’Ukraine de rembourser. « Oublier » de signaler que des centaines de milliers d’habitants émigrent chaque année permet au gouvernement de Groïsman de demander des crédits bien plus importants, en sachant parfaitement qu’il sera impossible de les rembourser puisqu’il n’y aura simplement pas assez d’Ukrainiens pour payer. Le FMI et l'UE ne devraient pas être naïfs au point de croire les chiffres officiels ukrainiens indiquant un solde migratoire positif, mais les fonctionnaires de l'UE sont souvent aveuglés par un fanatisme idéologique incompatibles avec la faculté d’analyser rationnellement.

III.2 Voler l’argent des Ukrainiens

Oleksandr Klymenko suggère que ce serait pour certains un moyen d’enrichissement personnel via l’énergie nécessaire aux âmes mortes. Effectivement, si l'Ukraine sous contrôle de Kiev consomme officiellement autant de gaz et de charbon que s'il y avait 40 millions d'habitants, on peut imaginer des moyens de détourner des milliards de hryvnias. Par exemple : le charbon (ou diesel ou gaz) est « brûlé » (selon la comptabilité) pour produire l'électricité que « consomment » les 6 millions d'âmes mortes, avec la complicité de la direction d'une centrale thermique, puis réapparaît comme acheté par la société chypriote « Jtembrouille Ltd. » à « Nivuniconnu Ltd. » basée au Belize, un tour de passe-passe comptable et hop ! Il est revendu, cette fois pour être brûlé pour de vrai dans une centrale, et il y a un très joli pactole à partager entre les complices.

J’ai posé la question à Oleksandr Klymenko, qui estime que, selon certaines données, la machination que je suggère pourrait avoir lieu. Cependant il envisage plutôt une corruption à l’autre bout de la chaîne : la plupart des appartements ukrainiens n’étant pas équipés de compteurs électriques, les factures se basent sur la consommation totale de l’immeuble au pro-rata du nombre de personnes enregistrées dans chaque appartement. Or les émigrés sont toujours enregistrés comme résidents en Ukraine, ce qui permet de facturer pour une population totale de 40 millions (population officielle hors RPD – RPL qui ne reçoivent plus d’électricité de l’Ukraine6), la consommation fictive de millions d’âmes mortes tombant dans les poches de fonctionnaires.

III.3 Manipulation électorales

Rostislav Ichtchenko (politologue ukrainien qui habite désormais à Moscou et a abondamment écrit sur l’effondrement démographique de l’Ukraine) m’a expliqué que bien avant le coup d’État de 2014, le Parti des Régions estimait que 2 millions d’Ukrainiens travaillant à l’étranger faisaient voter leur famille. Or il s’agissait essentiellement d’Ukrainiens de l’ouest, pro-OTAN et russophobes. Bien sûr il est possible pour les Français de continuer à voter dans leur commune d’origine lorsqu’ils émigrent, notamment en faisant des procurations. On peut donc estimer que ce n’est pas totalement anormal, même si le principe est très discutable.

III.4 Minimiser les pertes de la guerre

Oleksandr Klymenko ne précise pas dans son article le mécanisme envisagé, mais on peut imaginer par exemple que les morts non officiels de la guerre soient portés justement dans la colonne "émigrés". Cela rejoint les affirmations selon lesquelles les soldats ukrainiens tués sont souvent signalés comme ayant fui vers la Russie. En réponse à mes question, O. Klymenko précise que selon lui le seul chaudron d’Ilovaïsk a tué bien plus de 2700 soldats ukrainiens (total officiel sur toute la guerre). Dissimuler les pertes dues à la guerres permet au pouvoir de se maintenir en place : ils dissimulent leur incompétence, réduisent le mécontentement et enfin font porter à la guerre tous les problèmes de l’Ukraine. Si la paix arrive dans le Donbass il deviendra évident à tous qu’ils sont les seuls responsables de l’effondrement de l’Ukraine.

J’envisage encore deux raisons pour la falsification des données démographiques.

III.5 Dissimuler la faiblesse de l’Ukraine par rapport aux pays voisins

La falsification dissimule aux pays voisins à quel point le rapport de force entre l’Ukraine et ses voisins s’est déséquilibré. Sans entrer dans le détail des relations bilatérales, ce qui mériterait un article à part, l’Ukraine est devenue nettement moins peuplée que la Pologne qui distribue à tour de bras des « cartes de Polonais » aux citoyens ukrainiens qui parlent polonais : déjà plus de 100 000, avec un rythme en accélération qui dépasse vraisemblablement déjà les 3 000 par mois. Et déjà certains en Pologne rappellent que l’Ukraine a annexé l’est de la Pologne lors de la Seconde Guerre Mondiale. Or l’Ukraine a tenu à signer avec la Pologne un document affirment que l’URSS est responsable du déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale. La question démographique pourrait à l’avenir devenir cruciale dans les relations polono-ukrainiennes, qui ont déjà commencer à se compliquer du fait de l’acharnement de Kiev à glorifier les nationalistes ukrainiens et les volontaires ukrainiens de la Waffen-SS, qui en Pologne sont surtout connus pour leurs massacres de Polonais (et en Israël pour leurs massacres de Juifs).

À l'ouest de l'Ukraine, la partie du pays la plus frappée par l’émigration de masse, de grands territoires étaient jusqu'en 1939 polonais, slovaques ou roumains, et gardent une forte identité que la crise actuelle a réveillée. Un raïon (arrondissement) de la Transcarpatie (la région en rose) est majoritairement peuplée de Hongrois. Le pointillé rose ne correspond qu’à des revendications maximales lors de la Guerre Civile. Le territoire marqué 1 est incorrect : Rostov n’a jamais fait partie de l’Ukraine. Source : Wikipédia.

La falsification démographique participe aussi à la guerre psychologique contre les RPD/RPL. En effet l'Ukraine hors RPD/RPL n'a que 9 fois plus d'habitants qu'elles, mais se targue d'en avoir 16 fois plus (en minimisant la population RPD/RPL à 2,5 millions), ce qui est très différent. En outre, Donetsk et Lougansk construisent leur avenir en intégrant leur économie à l’économie russe, alors que l’Ukraine ne propose actuellement que la vassalisation à l’Occident et la haine de la Russie pour tout horizon économique et civilisationnel.

III.6 Minimisation de l’importance des émigrés pour l’économie

Nier l’émigration de masse revient à nier l'importance de l'argent apporté (par transfert ou en liquide) à l'économie par les travailleurs migrants. Or :

- Ces envois sont le fruit de l'activité économique d'autres pays mais apportent une part non négligeable du PIB de l'Ukraine (puisqu'ils servent à acheter en Ukraine des bien et des services). Ainsi, minimiser ces envois permet d'exagérer les prouesses de l'économie ukrainienne. Les chiffres officiels de la Banque Centrale ukrainienne font état de 5,425 milliards de dollars transférés vers l’Ukraine, tout compris (transferts bancaire, système du style Western Union, et liquide) dont 18% venant de Russie. Cela représente 6% du PIB. Une estimation ukrainienne (de l’Académie des Sciences d’Ukraine) citée par l’OIM en 2008 estimait que les transferts des travailleurs émigrés généraient déjà 8,5% du PIB ukrainien. En 2007, Delo (quotidien d’affaires qui appartenait alors au groupe allemand Handelsblatt) faisait déjà une estimation stupéfiante : 21 milliards de dollars, soit un quart du PIB.

- Ces envois sont la raison essentielle pour laquelle la hryvnia ne s'est pas complètement effondrée (sa valeur n’a été divisée que par 3,1 depuis début 2014 face au dollar). En effet les sommes envoyées par les travailleurs émigrés sont largement supérieures aux investissements étrangers. Nier que des millions d'Ukrainiens travaillent à l'étranger permet d'oublier que la force relative de la hryvnia ne doit rien à la force de l'économie ukrainienne ou à son attractivité, ce qui encore une fois influe sur les prévisions utilisées par le FMI ou l'UE. En 2012 ces envois représentaient 7,5 milliards de dollars contre 6 pour les investissements étrangers direct selon la Banque Nationale ukrainienne qui sous-estime les envois en liquide des émigrés.

Baisse des investissements étrangers directs en Ukraine (Cf. surtout “FDI net inflows”), dont la balance commerciale est négative. Ce sont les envois d’argents par les travailleurs émigrés qui empêchent la gryvna de s’effondrer totalement. La guerre permet à Porochenko de se maintenir au pouvoir mais n’attire pas les investisseurs. Les IÉD nets sont restés à moins de 3,5 milliards de dollars en 2015 et 2016, nettement inférieurs aux envois par les travailleurs émigrés.

Les sommes envoyés en Ukraine par les travailleurs émigrés (ici en millions de dollars) sont depuis quelques années plus importantes que les investissements étrangers directs. Source : Banque Mondiale.

Rostislav Ichtchenko suggère encore deux raisons de dissimuler l’effondrement démographique réel de l’Ukraine :

III.7 Dissimuler le risque de la disparition pure et simple de l’Ukraine

Rostislav Ichtchenko estime qu’un effondrement de plus de 50% de la population causera l’effondrement total de toutes les structures gouvernementales, remplacées par des groupes criminels armés incontrôlables (Cf. bataillon nationalistes) comme cela a été à l’époque de l’histoire ukrainienne connu sous le nom de Ruine (seconde moitié du XVIIè siècle) dont l’issue fut la partition du Hetmanat cosaque entre la Russie et la Pologne selon la frontière du Dniepr. Or il est bien possible que ce seuil de 50% (à territoire égal) arrive vers 2040, voire avant si la situation empire.

En 1667, la trêve d'Androussovo partagea selon la frontière du Dniepr le Hetmanat cosaque (indiqué en clair). La Russie obtint la rive gauche et Kiev ; l'Union de Pologne-Lituanie (qui contrôlait déjà la majorité de l’ouest de l’actuelle Ukraine) obtint la rive droite. L’Empire Ottaman contrôlait le sud-ouest, les Tatars de Crimée contrôlaient le sud. Source : Wikipedia.

III.8 Dissimuler le projet de réduction drastique de la population

Après le sabordage de son héritage industriel soviétique, l’économie ukrainienne est dans un état tellement catastrophique qu’elle ne peut faire vivre 40 millions d’habitants, mais à peine 15 millions. Les autorités ukrainiennes font donc tout ce qu’elles peuvent pour se débarrasser de millions d’habitants. Cela rejoint d’ailleurs l’intérêt à court terme de la survie économique de l’Ukraine : plus il y a d’émigrés, plus il y a d’envois d’argent aux familles. D’un côté le régime sans visa encourage les Ukrainiens à partir travailler en Europe, d’autre part les menaces de fin de la libre circulation entre la Russie et l’Ukraine encourage les Ukrainiens qui travaillent en Russie à s’y installer pour de bon en demandant un permis de résident voire la nationalité russe.

Alekseï Anpilogov (responsable du Centre de coordination Novaya Rus) rejoint Rostislav Ichtchenko dans une interview : Après l’anéantissement presque achevé de ses énormes capacités industrielles héritées de l’URSS, l’Ukraine se positionne comme une « superpuissance agricole », or même une population de 10 millions d’habitants seraient suffisante pour ce projet. Oleksandr Klymenko les rejoint également et a publié un article expliquant que le plan du pouvoir est de réduire la population à 20 millions le plus vite possible : les retraités qui ne seront pas tués par la réforme des retraites seront tués par la réforme de la médecine. Et de l’autre côté la natalité souffrira des réformes, entre la disparition de la prise en charge gratuite des frais médicaux pour les femmes enceintes et la fin des allocations attribués aux parents. Dans ce cadre, falsifier les chiffres de la démographie permet de dissimuler le fait que l’ « opération 20 millions » est en très bonne voie.

IV. Conclusion : à première vue c’est très grave, en réalité c’est bien pire

Bien que la falsification des chiffres démographiques ne soit pas à proprement parler un secret, puisqu’elle est clairement indiquée sur la notice méthodologique d’Ukrstat, la validité des chiffres démographiques officiels est très rarement discutée. Nous avons montré ici, selon une méthode inédite vraisemblablement plus précise que les méthodes antérieures, que la population de l’Ukraine subit un effondrement bien plus sévère qu’officiellement reconnu. Le trafic d’âmes mortes peut servir comme chez Gogol à l’enrichissement personnel de quelques-uns, mais au-delà, cette dissimulation de l’émigration de masse dissimule l’incompétence criminelle du gouvernement et l’ampleur de la crise humanitaire qu’ils ont déclenché.

De nombreux éléments tendent vers une dégradation de la situation, et l’existence même de l’Ukraine sera menacée dans les prochaines décennies par les conséquences de la politique suicidaire actuellement menée par le gouvernement ukrainien, si celui-ci n’est pas prochainement remplacé par des hommes politiques déterminés à tirer l’Ukraine du désastre actuel en mettant fin à la guerre, à l’opposition constante à la Russie, et à l’asservissement de la population ukrainienne aux intérêts financiers et stratégiques de l’élite atlantiste.

PS : Cette étude est le fruit d’un long travail étalé sur plusieurs mois. Vous pouvez la reproduire sur votre site en indiquant clairement la source exacte. Si vous souhaitez traduire cet article, merci de prendre contact pour relecture préalable de la traduction. L’auteur n’est pas affilié à DONi. Merci à leur équipe pour la publication.