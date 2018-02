Le Donbass fête le jour du Défenseur de la patrie au milieu des crimes de guerre des FAU et dans l’attente de leur offensive

Alors que le Donbass fête aujourd’hui, 23 février, le jour du Défenseur de la patrie (comme en Russie), ce dernier est assombri cette année, par un nouveau crime de guerre ignoble de l’armée ukrainienne, qui s’ajoute à tous ceux, déjà nombreux, commis par cette armée soutenue par l’Occident. Un nouveau crime de guerre qui préfigure ceux que la loi de réintégration du Donbass votée par la Rada essaye de justifier et de légaliser.

Signée par Porochenko le 20 février, la loi a été publiée officiellement aujourd’hui, et prend donc effet dès demain, 24 février.

Et histoire de « fêter » ça, les soldats de la 93e brigade, stationnés face à Dokoutchayevsk, et qui ont fait du tir sur zones civiles leur « loisir » favori, n’ont rien trouvé de mieux à faire que de tirer sur une ambulance, tuant les trois occupants du véhicule….

D’après les informations transmises par le commandement opérationnel de l’armée de la République Populaire de Donetsk (RPD), suite à des tirs de mortier de 120 mm menés par cette même 93e brigade, un soldat de l’armée de la RPD a été blessé.

Afin de mener son évacuation à bien dans les meilleures conditions, un représentant de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) a demandé une trêve locale via l’OSCE. La partie ukrainienne a accepté, mais alors que l’ambulance emmenait le soldat blessé vers l’hôpital, les soldats ukrainiens ont tiré avec un missile antichar guidé sur l’ambulance, pourtant facilement reconnaissable à sa croix rouge sur fond blanc.

Le chauffeur, l’infirmier et le soldat blessé ont été tués sur le coup. Pour rappel cela est une violation totale de la convention de Genève et est donc clairement et sans ambiguïté aucune un crime de guerre ! Sans parler du fait que la partie ukrainienne a montré une fois de plus que sa parole vaut encore moins que le papier sur lequel elle est écrite.

Le pire est que le commandement ukrainien ne cache même pas le fait que le tir a eu lieu, mais prétend que les soldats ukrainiens ont tiré sur un véhicule de combat d’infanterie. L’état-major ukrainien a même publié une vidéo sur sa page Facebook, montrant le tir, mais zoomé de telle manière avant et au moment de l’impact qu’on ne voit pas quel type de véhicule est touché.



Et après cela les chancelleries française et allemande continueront de nous dire que la loi de réintégration du Donbass ne vise pas à relancer la guerre et que Kiev a montré son engagement à résoudre pacifiquement le conflit dans le Donbass ! Bienvenue à Hypocriteland 2.0.

En attendant toutes ces preuves ont été enregistrées et collectées par la RPD en vue du futur tribunal populaire qui sera chargé de juger les criminels de guerre ukrainiens. C’est ainsi que la RPD répond au vote de la loi de réintégration du Donbass : en montrant qu’il n’y aura aucune impunité pour les soldats ukrainiens, et ce quoi que la loi de réintégration puisse raconter à ce sujet en termes de justification et de prétendue immunité des soldats des FAU.

« La loi de « réintégration » est une loi qui légitime les crimes de guerre, justifie les actes des punisseurs, donne une totale liberté de violer la constitution ukrainienne et les lois primordiales de cet État. En réponse, nous allons créer un tribunal populaire qui jugera et condamnera les actes des forces punitives, » a déclaré Alexandre Zakhartchenko, le chef de la RPD.

Cette loi porte le retour de la guerre la plus sale et la plus ignoble en son sein, celle qui vise à la purification ethnique du Donbass. C’est d’ailleurs à cause de (et pour éviter) cela, que la Russie multiple les avertissements à l’intention de Kiev et des chancelleries occidentales depuis le vote, puis la signature, de la loi de réintégration du Donbass.

Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères en a appelé principalement à Paris et Berlin, afin que les deux autres garants des accords de Minsk se réveillent. Il a aussi souligné que cette loi est tout simplement inacceptable.

« Nous attendons de l’Occident, principalement Berlin et Paris, comme capitales des pays participant au Format Normandie, qu’ils comprennent que les actions récentes des dirigeants ukrainiens vont à l’encontre de la mise en œuvre des accords de Minsk, sont une tentative de faire une croix dessus, je pense tout d’abord à la prétendue loi de réintégration du Donbass, qui autorise et même encourage l’utilisation de la force pour restaurer l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ceci est absolument inacceptable, » a déclaré le ministre.

Une analyse partagée par Boris Gryzlov, le représentant russe au sein des groupes de contact à Minsk, qui a souligné que cette loi démontrait clairement que Kiev souhaite toujours utiliser la force pour régler le conflit au lieu d’appliquer les accords de Minsk qu’elle a signés.

De même pour Alexandre Loukachevitch, le représentant russe à l’OSCE, qui a déclaré que cette loi, totalement contraire aux accords de Minsk, montre que Kiev veut régler le conflit par la force et essaye de légitimer les crimes de guerres commis par l’armée ukrainienne et les bataillons spéciaux.

Même la Douma (parlement russe) est en train de préparer une déclaration qui sera envoyée à l’ONU, à l’OSCE, au congrès des États-Unis et à plusieurs parlements européens pour dénoncer cette loi de réintégration du Donbass, et le risque de reprise de la guerre et de génocide de la population civile.

Mais comme en 2008, où la Russie avait mise en garde la Géorgie contre ses plans d’attaque de l’Ossétie du Sud, il semble que l’Ukraine, 10 ans plus tard, soit prête à faire la même erreur en refusant d’écouter la voix de la raison.

Cette volonté de relancer la guerre se reflète dans l’accumulation constante par les FAU d’armement lourd près de la ligne de front. Ainsi durant la semaine écoulée c’est 12 pièces d’artillerie lourde (des canons Ghiatsint-B de 152 mm et des obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm), trois chars d’assaut, trois mortiers de 120 mm et un système de missile Ossa qui sont arrivé près de la ligne de contact, s’ajoutant au matériel qui s’y trouvait déjà.

Sur le front, les soldats de la RPD s’attendent bientôt à une offensive ukrainienne et s’y sont préparés, comme nous l’a déclaré le soldat surnommé « Palestinien » à Zaïtsevo.

