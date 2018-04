La RPD et la RPL s’engagent vers une coopération en matière de protection de l’environnement

Si, pour certains, il peut sembler trivial en période de guerre de s’occuper de protection de l’environnement, ce n’est pas le point de vue des dirigeants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL).

Pour les deux jeunes républiques, prendre soin de leur environnement, et développer les réserves naturelles (l’objectif est actuellement de les faire passer de 3 % à 5 % du territoire) afin de préserver les espèces végétales et animales présentes sur leur territoire, fait partie des obligations qu’elles ont envers leur population. Et la guerre n’est pas une excuse pour ne rien faire aux yeux des dirigeants de la RPD et de la RPL.

Le sujet du développement de nouvelles réserves naturelles, qui avait été abordé il y a deux ans en arrière lors d’une conférence au jardin botanique de Donetsk, a été remis sur la table récemment, suite à la proposition faite par les experts de la RPD mi-février.

Le plan est ambitieux et prévoit de créer un espace naturel récréatif de plus de 1 000 hectares près de la frontière avec la RPL, avec assez d’atouts pour attirer le public sans endommager la nature.

« Nous voulons offrir une nouvelle zone multifonctionnelle de préservation de la nature, qui combinera des caractéristiques intéressantes telles que l’histoire, le folklore, les loisirs, l’ethnographie et la paléontologie, rendant le territoire attrayant à visiter. Nous prévoyons de créer un parc de loisirs et de nature « Olkhovatsky » dans la partie nord-est de la République, près de la frontière avec la RPL », avait ainsi déclaré Roman Kichkan, président du Comité d’État pour la politique environnementale et les ressources naturelles.

Le plan de développement de ce parc sera calqué sur celui de la réserve de « Balka Skelevaya », et devrait inclure les villages d’Olkhovatka et Ilynka, où se trouvent une steppe unique en termes de roches et de plantes rares, une église du 18e siècle, une ancienne mine et une source dotée de l’eau la plus pure de la région.

De quoi attirer les visiteurs sans négliger l’aspect protection de la nature. La proposition des experts, une fois validée, deviendra le cadre de base du projet final.

L’autre gros projet en matière d’écologie qui a été lancé en RPD, c’est celui de l’élaboration du livre rouge, qui fixera la liste des espèces végétales et animales rares que la République doit impérativement protéger. Un travail de longue haleine qui pourrait prendre jusqu’à deux ans !

Pour l’instant le Conseil des ministres de la RPD doit voter une résolution, afin de fixer la méthodologie de travail de la commission chargée d’élaborer ce livre rouge. Ce n’est qu’après que le travail scientifique à proprement parler pourra commencer.

Et pour mener à bien tous ces projets, la RPD ne sera pas seule, comme l’a annoncé Roman Kichkan lors d’une conférence de presse le 25 avril 2018.

En effet, la RPL et la RPD ont prévu de signer fin mai un mémorandum de coopération dans le domaine de la politique environnementale et des ressources naturelles.

« À la fin du mois de mai, nous accueillerons la conférence internationale sur l’environnement intitulée « Grand Donbass », durant laquelle nous prévoyons de signer un mémorandum de coopération avec le ministère des Ressources naturelles et de la sécurité environnementale de la RPL », a déclaré Kichkan.

La première réunion bilatérale a déjà eu lieu hier entre les deux républiques avec l’aide du chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko, pour qui la protection de l’environnement est un sujet important.

Cette coopération permettra entre autre de développer la foresterie, régler le problème des mouvements transfrontaliers et du traitement des déchets, le développement des réserves naturelles et la prévention des incendies dans les zones frontalières.

Des projets qui je l’espère pourront se concrétiser, en espérant que le conflit en cours ne les saborde pas.

Christelle Néant

