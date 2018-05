La République Populaire de Donetsk célèbre ses vétérans et les victoires de 1943 et 2014 à Saour Moguila

Le 8 mai 2018, comme chaque année depuis trois ans, la République Populaire de Donetsk (RPD) célèbre ses vétérans de la Seconde Guerre Mondiale, et les deux victoires qui ont été remportées à Saour Moguila en 1943 et en 2014. L’événement a eu lieu la veille de la parade de la Victoire qui se tiendra le 9 mai, comme en Russie.

Près de 20 000 personnes étaient venues pour l’événement, afin d’honorer ceux qui sont morts pour reprendre le contrôle de cette hauteur stratégique par deux fois.

L’armée Rouge l’a reprise aux nazis en 1943, facilitant ainsi la libération du Donbass. En 2014, c’est l’armée de la RPD qui a repris la colline à l’armée ukrainienne, permettant de reprendre le contrôle de la frontière avec la Russie, et sauvant ainsi la république de l’asphyxie.

De par ces deux batailles qui ont frappé le même lieu à 71 ans de distance, Saour Moguila est devenu le symbole de la résistance du Donbass.

Beaucoup de gens sont venus fleurir les tombes des soldats enterrés au pied et au sommet de la hauteur, et une cérémonie religieuse a eu lieu face à la chapelle Alexandre Nevski qui a été construite l’an passé sur les flancs de la colline.

Les autorités et les citoyens de la république sont ensuite allés déposer des fleurs devant la flamme éternelle qui se tient devant les restes du monument commémoratif qui se tenait là, avant que les combats de 2014 ne le détruisent totalement.

Le chef de l’État, plusieurs ministres et députés étaient bien sûr présents. Le chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko a fait un discours face aux vétérans de la Seconde Guerre Mondiale.

« Demain est un grand jour de fête pour nous tous - le Jour de la Victoire ! Pour nous, Saour Moguila est un lieu saint. Ici, nos ancêtres ont défendu notre terre contre la peste fasciste. Ici, nos compatriotes se sont battus et sont morts. Ici, des milliers de soldats de l'Armée rouge sont tombés, nos parents et amis ont été tués ici. L'exploit de ces gens ne sera jamais oublié, il vivra dans nos cœurs. Honorons les d'une minute de silence avec le souvenir lumineux de ceux qui sont morts en défendant notre patrie. Mémoire éternelle pour eux », a déclaré Alexandre Zakhartchenko.

Après trois salves de salut, toutes les personnes présentes ont observé une minute de silence à la mémoire des soldats tués en 1943 et 2014.

« Aujourd'hui, notre pays vit, se construit, se développe, nos enfants sont à l’école. En ce moment, nos frères, nos pères, sont sur le front et protègent notre vie paisible. Aucun pays au monde n'a survécu à ce que vit la République populaire de Donetsk. Nous n'avons pas été brisés, et personne ne nous brisera jamais. Tout ennemi doit se rappeler que le Donbass est invincible. Et je suis sûr que notre pays vivra et que nous prospérerons », a conclu Alexandre Zakharchenko.

Voir le reportage vidéo :



Christelle Néant

