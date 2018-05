La collecte des propositions relatives à la stratégie de développement de la RPD a été achevée

Comme l’avait annoncé Alexandre Zakhartchenko, le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), il y a deux mois en arrière, la stratégie de développement de la république est en cours d’élaboration avec l’aide de l’ensemble des citoyens de la RPD.

Le mouvement public « République de Donetsk » dont Alexandre Zakhartchenko est le président, vient d’annoncer aujourd’hui avoir clôturé la collecte des propositions, récoltées dans le cadre du forum de discussion autour de cette stratégie qui a été intitulée « Force du Donbass ».

Étaient présents à ce forum des travailleurs sociaux, des économistes, des scientifiques et des travailleurs du domaine culturel. Leurs discussions ont abordé des points clefs de la vie et du développement futur de la République comme la gouvernance, la santé, l’économie, la culture, les sciences et l’éducation.

« Toutes les sphères d'activité vitales de notre jeune État ont été abordées, beaucoup de bonnes propositions ont été faites et un travail minutieux a été effectué. Nous avons essayé de les élaborer de manière à ce qu'elles soient réalisables. À ce jour, nous avons terminé la phase de réception des propositions, nous en avons recueilli un nombre énorme, » a déclaré Natalia Volkova.

Il y a même tellement de propositions que les dossiers tiennent à peine sur le bureau de la cheffe du Comité exécutif du mouvement public « République de Donetsk ». Lors de ce forum des idées totalement nouvelles ont émergé et les discussions étaient si enflammées que même après la fin du forum, les participants ont continué à discuter entre eux des meilleures façons de développer la RPD.

« Beaucoup de propositions de la part d'entrepreneurs, de cadres et d'employés ordinaires d'entreprises opérant aujourd'hui dans la RPD, sont venues à propos de la reconstruction des logements, du développement de l'industrie légère. Il y avait aussi beaucoup d'initiatives liées à la relance de l'industrie du charbon et de la métallurgie dans son intégralité, afin que leurs produits puissent être exportés, des propositions liées au développement des prêts par l'intermédiaire de la Banque Centrale Républicaine (BCR), notamment de la part des représentants des entreprises. En outre, il y avait des questions liées aux transferts de fonds, » a déclaré Svetlana Drojjina au nom du recteur de l'Université nationale d'économie et de commerce de Donetsk. M. Tougane-Baranovsky.

Malgré la fin de la collecte des propositions, le mouvement public « République de Donetsk » a indiqué que des propositions continuaient d’arriver par téléphone et par courriel. Ce qui montre que la population de la République est profondément engagée dans le développement du pays, et que les gens veulent participer activement à la vie politique de la RPD.

Après le temps de la récolte, vient celui de l’examen de toutes ces suggestions et initiatives, et il faudra attendre au moins une semaine, c’est-à-dire jusqu’au prochain congrès du mouvement public, pour avoir les premiers résultats d’analyse de l’ensemble des propositions reçues, et peut-être un premier avant-projet de stratégie de développement de la RPD pour les cinq prochaines années.

Cette volonté du gouvernement d’impliquer la population, et l’enthousiasme dont elle fait preuve, dans ce processus collaboratif d’élaboration de la stratégie à long terme du pays, montre encore une fois que sur certains points le Donbass montre l’exemple à suivre.

Christelle Néant

