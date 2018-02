Kiev veut l’aide des casques bleus, et compte sur l’inaction de la Russie, pour appliquer la solution croate dans le Donbass

Lorsque j’avais évoqué, il y a des mois en arrière, le fait que l’Ukraine veut utiliser les casques bleus pour envahir le Donbass et y mener une purification ethnique semblable à ce qui s’est passé en ex-Yougoslavie, certains ont estimé que je noircissais le tableau. Que c’était du pessimisme excessif, voire de la paranoïa.

Mais en Ukraine, en termes d’ignominies et de scénarios criminels, tout est possible, même le pire. Surtout le pire.

Et il suffit d’écouter ou de lire les déclarations des officiels ukrainiens, pour se rendre compte que l’hypothèse pessimiste envisagée et dénoncée par la Russie (comme par bon nombre d’analystes) n’avait rien d’une exagération. Bien au contraire.

Confirmant les pires craintes de la Russie et de bon nombre de commentateurs, Iouri Grimtchak, vice-ministre ukrainien des Territoires temporairement occupés et des personnes déplacées, a fait la semaine dernière, sur le plateau de la 5e chaîne ukrainienne, une déclaration explosive sur les scénarios envisagés par Kiev dans le Donbass.

Ce dernier a en effet évoqué les trois scénarios envisagés par les autorités ukrainiennes pour le retour des territoires de la République Populaire de Donetsk (RPD) et de la République Populaire de Lougansk (RPL) sous le contrôle de Kiev. Je vous épargne le premier suspense, aucun scénario de retour pacifique, confirmant ainsi que l’Ukraine a totalement enterré les accords de Minsk !

« Maintenant, il y a trois options pour l’évolution de la situation. La première est l’option militaire. Nous, en tant qu’État normal, quelque part au quartier général élaborons des cartes - qui, où, avec quelles forces. Dans le même temps, nous nous attendons à ce que nos gars avancent, et quand ils se trouvent de l'autre côté, c'est le travail normal de l'état-major de planifier l’évolution possible des événements dans les meilleurs ou les pires cas, » a-t-il déclaré.



Selon lui, en suivant ce scénario militaire, l’armée ukrainienne pourrait reprendre le contrôle du Donbass en deux semaines. Optimiste le monsieur quand on voit le désastre qu’a été la campagne de 2014 qui prévoyait peu ou prou la même chose…

Sérieusement enfermé dans son délire, monsieur Grimtchak pérore ensuite sur la façon dont les forces armées de la fédération de Russie pourraient affronter l’armée ukrainienne (personnellement j’aurai plutôt dit la façon dont l’armée ukrainienne pourrait se faire laminer par l’armée russe), avant d’en venir à la partie la plus significative de son discours.

Car ensuite il décrit les autres options, qui nécessitent l’aide des casques bleus. Et entre autre, le fait que l’Ukraine envisage sérieusement d’appliquer le scénario croate dans le Donbass ! Pour ceux qui n’ont pas connu la guerre de Yougoslavie, ou qui ont oublié ce qui s’y est passé, je vous renvoie à ces deux pages sur les opérations Éclair et Tempête.

Je vous encourage à aller lire attentivement ce qui s’y est passé et ce qu’il est advenu de bon nombre de civils (surtout dans la Krajina serbe).

« Il y a eu deux scénarios croates. Le premier était celui de la Krajina serbe, où les troupes de l’ONU étaient stationnées, mais Milosevic avait donné sa parole que son armée ne quitterait pas les baraquements, et n’interférerait pas avec ce qui s’y passerait, donc l’armée croate a vaincu l’armée de la Krajina serbe en trois jours, assez rapidement c’était fini. Si nous envisageons un tel scénario, nous devrions, grâce à nos partenaires étrangers, obtenir des garanties de la fédération de Russie qu’elle n’attaquera pas nos troupes, » poursuivit-il.

Là, je me dois de faire un aparté, tant monsieur Grimtchak part dans ses fantasmes les plus sordides. Moscou, via différents officiels allant de Vladimir Poutine à Sergueï Lavrov, en passant par divers députés, a dit et répété depuis plus d’un an, que la Russie ne laissera jamais faire un scénario croate à sa porte sans réagir. Moscou a dit et re-dit qu’elle ne laisserait pas la population du Donbass subir une purification ethnique, un génocide, de la part de l’armée ukrainienne.

Je ne sais pas dans quelle quatrième dimension, ou monde alternatif vit ce vice-ministre, mais il faut avoir complètement perdu pied avec la réalité, pour croire que les vociférations de qui que ce soit, en Europe ou même à Washington, puisse empêcher la Russie de protéger le Donbass en cas de scénario à la croate.

Je pense que monsieur Grimtchak a dû dormir ces dernières années pour ne pas voir que la Russie actuelle n’est plus la Russie de 1995, et que si à l’époque cette dernière n’était plus en état d’empêcher l’OTAN de raser la Yougoslavie, aujourd’hui elle est pleinement en capacité de protéger les russophones du Donbass si les armées de la RPD et de la RPL ne suffisaient pas à repousser l’armée ukrainienne.

Dans ces conditions, croire que la Russie approuverait un déploiement de casques bleus qui mènerait à un tel scénario, ou croire que Moscou donnera de telles garanties de non-interférence face à un génocide sont du délire criminel à l’état pur.

C’est d’ailleurs face à de telles déclarations que l’on comprend mieux le refus de la Russie, de la RPD et de la RPL, de voir 24 000 casques bleus déployés dans le Donbass. La Russie et les deux républiques populaires n’ont pas oublié ce qui est arrivé à la Slavonie et à la Krajina serbe.

D’ailleurs c’est l’exemple de la Slavonie, qui est donné ensuite par monsieur Grimtchak pour évoquer le troisième scénario envisagé.

« C’est la région croate qui était contrôlée par les Serbes, où la mission de l’ONU est entrée, une administration internationale provisoire fut créée et fit exactement la même chose que ce que nous voulons faire - désarmer les combattants et récupérer le contrôle sur le territoire. C’est l’option qui est aujourd’hui la plus réaliste, » a conclu le vice-ministre.

Ce scénario a abouti en Slavonie à une purification ethnique. Voilà quel genre de plan l’Ukraine envisage. Le tout énoncé par un homme dont la fonction est d’appliquer la politique ukrainienne visant à ramener la paix dans le Donbass ! La guerre c’est la paix, vive la novlangue...

Et après Kiev, Washington et tous les autres fauteurs de guerre, hurlent que la Russie, la RPD et la RPL refusent leur plan de déploiement de casques bleus dans le Donbass… Ce n’est pas parce que ces gens là prennent leurs fantasmes pour la réalité que c’est le cas de tout le monde.

À Moscou, Donetsk et Lougansk, les dirigeants sont bien conscients (et depuis longtemps) des plans envisagés par Kiev et ses patrons. Et il est bien sûr hors de question pour eux de poser gentiment la tête du Donbass sur le billot pour que l’Ukraine puisse la trancher sans effort.

La RPD et la RPL ont bien sûr rapidement commenté cette déclaration du vice-ministre ukrainien. Valeriy Skorokhodov, député au conseil populaire de la RPD, a commenté cette déclaration comme étant la preuve de l’attitude agressive de Kiev et la volonté des autorités ukrainiennes d’utiliser la force pour récupérer le Donbass (ce qui est totalement contraire aux accords de Minsk signés par l’Ukraine).

À Lougansk, la réponse (plutôt salée) à cette déclaration ignoble fut donnée par Rodion Mirochnik, représentant de la RPL au sein du sous-groupe politique de contact à Minsk.

Selon lui, le premier scénario, basé uniquement sur la capacité des Forces Armées Ukrainiennes (FAU) à reconquérir le Donbass, est perdu d’avance pour Kiev.

« Dans les deux autres [scénarios] - l’espoir excessif [des dirigeants ukrainiens] est placé dans la superpuissance américaine, qui devrait se ranger du côté de Kiev, avec l’aide des forces internationales pour « nettoyer » le Donbass des éléments politiquement non fiables et le remettre aux dirigeants issus du Maïdan » a souligné Mirochnik.

Le représentant de la RPL a aussi tenu à doucher quelque peu les espoirs de Grimtchak et autres dirigeants ukrainiens concernant la faisabilité de ces scénarios à la croate dans le Donbass.

« Premièrement, la population des Républiques Populaires de Lougansk et de Donetsk est au moins dix fois supérieure à celle de la Krajina serbe, qui, de plus, n’avait pas de frontière commune avec la Serbie et ne pouvait compter que sur une aide extrêmement faible de la part de Milosevic. Et en parlant de la Slavonie orientale, n’oublions pas qu’elle fut d’abord capturée par les Croates pendant l’opération « Tempête » à l’été 1995, puis l’administration internationale fut mise en place, » a-t-il rappelé.

La conclusion de Mirochnik concernant la déclaration de Grimtchak est acerbe et sans appel, et rejoint en grande partie les craintes que j’ai exprimées à plusieurs reprises dans différents articles : le risque de voir le conflit du Donbass dégénérer et s’étendre à d’autres pays.

« Ce sont des fantasmes ukrainiens, encore plus hypertrophiés que dans les rêves de Piotr Porochenko, et, par conséquent, encore moins envisageables. Rien que le fait d’envisager n’importe quel scénario militaire menace de faire des milliers de victimes de part et d'autre et de provoquer le choc le plus grave entre des forces armées disposant d'importantes réserves de munitions et d'armement, et de dégénérer en une guerre à grande échelle, qui peut impliquer de nombreux États et organisations internationales, » a conclu Mirochnik.

Il est temps pour les peuples d’Europe de se réveiller et d’empêcher que leurs gouvernements ne les entraînent dans une nouvelle grande guerre sur le continent.

Christelle Néant

Suivez DONi Press en français sur Telegram pour être sûr de ne jamais rater d'information.