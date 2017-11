Impasse politique, confusion et situation tendue en République Populaire de Lougansk

Depuis ce matin, la situation en République Populaire de Lougansk (RPL) est extrêmement confuse, les rumeurs et déclarations officielles se suivent et se contredisent les unes les autres. Les informations fournies d'un officiel/ministère à l'autre divergent à tel point, qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe réellement, même pour les habitants.

Tout a commencé ce matin lorsque les gens ont remarqué la présence d'hommes armés, en uniforme militaire, mais sans insignes et portant un bandage blanc au bras dans les rues de Lougansk. Des employés portant l'uniforme du ministère de l'Intérieur s'y trouvaient aussi, ainsi que plusieurs véhicules de transport de troupes blindés, des bus spéciaux et des véhicules de transport du ministère de l'Intérieur.

Les soldats ont demandé aux habitants de ne pas franchir le cordon de sécurité, et plusieurs bâtiments gouvernementaux, scolaires et de bureaux avaient été vidés. Plusieurs rues, dont la Kotsioubinsky et celles proches du parc du Théâtre et du parc des Héros de la Grande Guerre Patriotique (où se trouve le bâtiment de l'administration du chef de la République), avaient été bouclées.

Le centre des relations publiques du ministère de l'Intérieur a alors déclaré qu'il ne s'agissait que d'exercices. Au même moment, il a été rapporté qu'un coup de téléphone anonyme avait signalé la présence d'un engin explosif installé dans le bâtiment de l'administration du chef de la RPL. Cet appel a bien sûr déclenché l'évacuation de tout le personnel et la fouille complète du bâtiment.

C'est alors, que la chaîne de télévision locale GTRK Lougansk 24 a déclaré que les rues avaient été bouclées sur ordre personnel d'Igor Cornet, qui avait pourtant été démis de ses fonctions de ministre de l'Intérieur la veille, lundi 20 novembre.

Il n'en fallait pas plus pour lancer une rumeur de coup d'état, qui a très vite circulé dans plusieurs médias et sur les réseaux sociaux, ajoutant la panique à la confusion ambiante.

Même à l'heure actuelle, il est très difficile de comprendre ce qui se passe réellement à Lougansk (même les gens habitant sur place ne savent pas ce qui se passe véritablement), et de résumer tout cela de manière concise et claire. Voici la chronologie des différentes déclarations officielles qui se sont succédées au milieu de ce maelström.

Les employés du ministère de l'Intérieur font bloc derrière leur ex-ministre

La première déclaration officielle à tomber ce matin est cette lettre venant du personnel du bureau central et des unités territoriales du ministère de l'Intérieur de la RPL déclarant que le département est profondément outré par les actions d'un groupe de personnes qui auraient organisé un véritable harcèlement contre le ministre de l'Intérieur, Igor Kornet.

« Le ministère de l'Intérieur de la République Populaire de Lougansk possède des informations fiables sur les pressions exercées par certaines forces politiques sur les chefs des médias républicains, ainsi que sur des journalistes, blogueurs et utilisateurs actifs des réseaux sociaux ces derniers jours.

Le but de ces pressions, et intimidations des chefs d'opinion, est d'obliger les représentants du « quatrième pouvoir » à lancer une campagne à grande échelle visant à discréditer l'administration du ministère de l'Intérieur.

Récemment, une grande quantité de matériel est apparue sur internet, ainsi que sur les pages des médias de la RPL, discréditant les activités des forces de l'ordre de la République, et principalement le ministre de l'Intérieur.

Ces rebuts diffamatoires sont faits sur-mesure et sont destinés à donner une image négative de la police, et à inspirer des bouleversements sociaux dans la population, » déclare ainsi cette lettre du ministère de l'Intérieur. « Nous attirons votre attention sur le fait que ces publications sont faites suite à des pressions. C'est le résultat de chantages, d'intimidations et de menaces. »

Pour les employés du ministère de l'Intérieur, « ces menteurs à la langue douce ont présenté au chef de la République, Igor Plotnitsky et à la cour, des informations inexactes et non fiables, déformant complètement la réalité, trompant ainsi les autorités de la République. Suite à cela, la cour a adopté une décision hâtive et injustifiée contre le ministre de l'Intérieur. »

Les employés du ministère ont alors défendu la réputation de leur ex-ministre et appelé le chef de la République à écouter ce qu'ils avaient à dire sur ce dossier, puisque selon la constitution de la République, le pouvoir appartient au peuple, et que s'ils sont des employés d'une administration, ils n'en restent pas moins des citoyens. Ils concluent en rappelant leur soutien à Igor Kornet et ce qu'il a apporté à son ministère.

« C'est dans les périodes de troubles qu'il [Igor Kornet] a réussi à rassembler le personnel du ministère pour protéger la République des punisseurs ukrainiens. Mais ce fait est aujourd'hui totalement négligé, » déclare la lettre. « Dans des temps aussi difficiles, les officiels de la République et le personnel ont besoin d'unité, de stabilité et de soutien réciproque. »

Igor Kornet fait une déclaration publique qui sème la confusion

C'est alors que dans l'après-midi, Igor Kornet fait une déclaration filmée disant qu'un accord aurait finalement était trouvé durant la nuit avec le chef de l'État, et que le problème serait résolu. Il déclare aussi avoir retrouvé son poste de ministre de l'Intérieur de la RPL.

Il dénonce aussi ceux qui ont créé cette situation en désinformant la population et les autorités de la République, y compris la directrice de la compagnie de télévision et de radio d'État.

« Récemment, suite aux actions destructrices d'un certain nombre d'officiels, les critiques des forces de l'ordre se sont intensifiées dans les médias. Longtemps, ces personnes ont délibérément présenté au chef de la République des informations inexactes sur l'implication prétendue d'employés du ministère de l'Intérieur dans des activités illégales.

Cela est dû au fait que des preuves irréfutables ont été obtenues, prouvant l'implication de certains officiels gouvernementaux de haut-rang dans des activités criminelles portant préjudice aux intérêts de la République et du peuple de la région de Lougansk. En tant que représentant de la loi, j'ai l'habitude de parler ouvertement, et ne protégerai donc personne.

Suite à des mesures opérationnelles et d'enquête mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Sécurité d'état (MGB) de la République, nous avons obtenu la preuve de l'implication d'Anastasia Chourkayeva, directrice de la compagnie de télévision et de radio d'État de la République Populaire de Lougansk, dans les activités des services spéciaux ukrainiens.

Il a été révélé que la chef de l'administration du chef de la RPL, Irina Teizman, et le chef du Service de Sécurité d'État du ministère de l'Intérieur, Evgueni Seliverstov, ont participé à la tentative de coup d'État menée dans le pays en septembre 2016. Suite à cela, l'ex-Premier ministre et mon camarade militaire, Tsyplakov Guennady Nikolayevitch a été tué, et Vitaly Kiselyov, vice-commandant du bureau de la milice populaire de la RPL a été condamné à une longue peine d'emprisonnement.

Ces activités ont été menées avec la participation directe d'un certain nombre d'officiels importants du bureau du Procureur Général, qui ont été impliqués dans la fabrication de ces affaires pénales.

Après que le ministère de l'Intérieur eut obtenu des preuves irréfutables de l'implication de ces individus dans ces crimes, ces derniers ont pris des mesures pour discréditer l'administration et licencier les employés clés du ministère qui étaient directement impliqués dans la divulgation de ce groupe du crime organisé.

Cette nuit, j'ai fourni toutes le matériel disponible au chef de la République Populaire de Lougansk, Igor Plotnitsky, qui a décidé d'ouvrir des affaires pénales et d'arrêter toutes les personnes impliquées : la directrice générale de la compagnie de télévision et de radio d'État de la RPL, Anastasia Chourkayeva, la chef de l’administration du chef de la RPL, Irina Teizman, et le chef du Service de Sécurité d'État du ministère de l'Intérieur de la République, Evgueni Seliverstov. Je répète que nous contrôlons totalement la situation. »

Igor Plotnitsky infirme totalement la déclaration de Kornet

Peu après cette déclaration d'Igor Kornet, le chef de la RPL, Igor Plotnitsky, a publié sur son site officiel une déclaration contredisant les faits tels qu'énoncés par Kornet. Il a aussi confirmé que Kornet n'a plus le droit de faire des déclarations officielles, ni de faire arrêter qui que ce soit car il n'est plus ministre de l'Intérieur (un ministre par intérim a été désigné, mais son nom n'a pas encore été divulgué).

Le chef de l'État a aussi exhorté l'ex-ministre récalcitrant à respecter la loi et suivre la décision de la cour du 20 novembre et la requête du Comité du Conseil Populaire de la RPL sur la Sécurité d'État et la Défense.

« Aujourd'hui, les habitants de Lougansk ont pu voir un grand nombre de personnes en uniforme militaire dans le centre de la ville, prétendant prendre part à des exercices sous les ordres de la direction du ministère de l'Intérieur de la RPL.

Cette situation s'inscrit dans le prolongement des changements de personnel intervenus hier, à la suite du licenciement légal du ministre de l'Intérieur.

Les événements d'aujourd'hui ont prouvé une fois de plus que la décision qui avait été prise était la bonne. Les tentatives de certaines structures du ministère de l'Intérieur de contester la décision de la cour et la requête du Comité du Conseil Populaire de la RPL sur la Sécurité d'État et la Défense, le travail des forces de l'ordre et des instances judiciaires, la loi, et la protection des droits de l'homme et libertés des citoyens ont dépassé toutes les limites acceptables.

À mon tour, je vous assure que la déclaration de Igor Kornet n'a ni motifs ni validité. Depuis hier, Igor Kornet a été légalement licencié : il y a une décision de justice et une requête du Comité du Conseil Populaire concerné. De plus, un nouveau ministre de l'Intérieur de la République par intérim a été nommé.

Actuellement, l'enquête est en cours, mais dans une autre affaire et avec d'autres accusés. Il n'y a aucune raison d'arrêter Anastasia Chourkayeva, Irina Teizman et Evgueni Selivestrov, et le ministre de l'Intérieur par intérim n'a jamais donné de tels ordres.

Pour ma part, je tiens à vous assurer que la situation est sous le contrôle des autorités de la République Populaire de Lougansk et sera complètement réglée dans un proche avenir. Les tentatives de personnes agissant sous l'influence de la direction illégitime du ministère de l'Intérieur de la RPL visent principalement à créer des tensions sociales dans les villes de la République Populaire de Lougansk et s'inscrivent dans le prolongement des changements de personnel qui ont eu lieu le 20 novembre, en accord avec la législation de la République Populaire de Lougansk.

Cependant, leurs actions ne doivent pas être considérées comme une raison de panique, et seront complètement éliminées dans un proche avenir. Maintenant, les autorités de la République Populaire de Lougansk font tout leur possible pour assurer la sécurité des habitants des villes de la République. Par conséquent, je peux dire avec confiance que les tentatives de certaines personnes de rester au pouvoir au prix de la déstabilisation de la situation à l'intérieur de l'État sont vaines et seront bientôt complètement neutralisées. »

Dans les rues la situation reste calme pendant que l'impasse politique s'aggrave

La situation dans les rues de Lougansk est extrêmement calme. Aucune violence n'a été signalée, et la population de la RPL n'est actuellement pas mise dans une position où elle doive faire un choix entre les deux dirigeants qui s'affrontent. La seule chose dont la population se plaint c'est le manque d'information sur la situation, car il semble d'après les dernières informations reçues que la télévision ne marche pas en RPL ce soir.

Les forces du Service de Sécurité de l'État ont la situation sous contrôle et sont prêtes à réagir pour calmer la situation en cas d'aggravation de la confrontation entre les deux branches des autorités de la République, et de leurs troupes respectives (les unités militaires obéissent aux ordre du chef de l'État et à son administration, pendant que la police semble être restée sous les ordres de Kornet).

Une issue totalement imprévisible

Ce soir des informations continuent de tomber, disant que la déclaration du chef de l'État serait un faux. Comme on peut le voir la situation ne se calme pas sur le plan de la confrontation politique et la guerre de l'information entre les deux administrations se poursuit.

En l'état actuel des choses ce conflit ne menace pas l'unité de la RPL et la population n'a pas à choisir un camp dans cet affrontement avant tout politique. Nous ne pouvons pas exclure que ce conflit de longue date entre les deux administrations ait été envenimé par des forces extérieures qui ont tout avantage à semer le chaos en RPL.

Nous continuons de suivre de très près la situation en RPL, et ne pouvons qu'espérer que les deux administration vont trouver une issue diplomatique à cette confrontation, et que la République en sortira renforcée et plus unie que jamais pour faire face à l'ennemi commun.

Christelle Néant