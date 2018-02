Envoi de casques bleus dans le Donbass : un pas en avant, deux pas en arrière

Depuis la proposition de Vladimir Poutine en septembre 2017 d’envoyer des casques bleus dans le Donbass pour protéger les observateurs de la Mission de Surveillance Spéciale (MSS) de l’OSCE, les propositions, contre-propositions et commentaires publics se suivent d’un côté comme de l’autre et n’en finissent pas d’embourber ce projet.

La Russie a toujours été très claire sur ce qui est acceptable et son point de vue et de celui des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) : une mission limitée à la protection des observateurs de l’OSCE et seulement une fois que le volet sécurité des accords de Minsk est accompli (c’est-à-dire respect du cessez-le-feu, et retrait des armes lourdes de la ligne de contact).

Et les propositions ukrainienne et américaine sur ce sujet étaient tout sauf acceptables, puisqu’il s’agissait d’envoyer des dizaines de milliers de casques bleus dans tout le Donbass, pour prendre le contrôle de la frontière avec la Russie (alors que ceci est le dernier point des accords de Minsk). L’extension de leur mandat en termes d’utilisation de leurs armes les transformait de facto en force d’invasion. Cette proposition inacceptable a bien sûr été refusée tant par Moscou que par Donetsk et Lougansk.

Moscou continue de défendre un certain nombre de points de sa proposition initiale comme étant non négociables. Malgré cela, les États-Unis, et les séides de l’OTAN, continuent de faire des propositions qui ne rentrent toujours pas dans le cadre considéré comme acceptable par la Russie, la RPD et la RPL.

Il en est ainsi du rapport de Richard Gowan (qui travaille au Conseil Européen des Relations Étrangères), écrit à la demande d’Anders Fogh Rasmussen (ancien chef de l’OTAN, et désormais conseiller de Porochenko), et qui sera soumis le 17 février lors de la conférence sur la Sécurité de Munich.

On y retrouve de nouveau ce chiffre délirant qui avait été avancé par l’Ukraine de 20 000 casques bleus, auxquels il faudrait ajouter 4 000 policiers (sic). Soit 24 000 hommes en tout. L’équivalent de l’armée de la RPD et presque 30 % de l’effectif total des casques bleus dans le monde (un peu plus de 82 000 en 2017)…

Pour comparatif, la mission de l’ONU pour la stabilisation de la situation en Centrafrique est de 11 200 soldats, et celle au Soudan du Sud est de 12 500 soldats et 1 323 policiers. Et on parle là de territoires autrement plus vastes et peuplés que la RPD et la RPL réunies !

Le rapport préconise d’aller chercher ces hommes parmi des pays qui ne soient pas de l’OTAN mais dont certains sont dans l’UE, comme la Suède, qui est censée mener cette mission. Or la politique militaire de l’UE étant définie par l’OTAN et inféodée à cette dernière, et la politique étrangère de l’UE étant dictée par Washington (voir les sanctions anti-russes) croire que la Russie va laisser 24 000 hommes en armes débarquer dans tout le Donbass jusqu’à la frontière russe, sous commandement d’un pays de l’UE tient du délire le plus absolu.

Je ne parle même pas de la proposition d’inclure le Brésil dans les pays fournissant de telles forces armées, alors qu’après la destitution de Dilma Roussef, le pays ne peut plus être considéré comme aussi fiable qu’auparavant par la Russie.

Le délai de stationnement de cette force de l’ONU serait de trois ans en tout (un an jusqu’à la tenue des élections et deux ans encore après). Le plus incroyable c’est l’argument qui est avancé pour justifier la présence de 4 000 policiers en plus des 20 000 soldats : le risque d’émeutes post-élections !

En clair ils s’attendent à ce que le résultat de ces dernières ne soit pas conforme aux souhaits de la population. Ce qui en dit long sur ce que vaudront de telles élections. En clair le Donbass serait alors bel et bien occupé par ces forces de l’ONU pour forcer sa population à accepter l’inacceptable.

Les dirigeants russes, et ceux de la RPD et de la RPL sont très loin d’être des idiots et ne laisseront pas un tel plan être mis en œuvre. La Russie opposera donc son veto à une telle contre-proposition qui n’est en rien conforme aux exigences des deux républiques populaires.

De plus, comme l’avait soulignée la RPL l’an passé, une telle force de maintien de la paix est énorme et coûtera littéralement une fortune à maintenir sur place. Qui sera prêt à payer pour une telle force de maintien de la paix ?

En attendant, la Russie a souligné que pendant que sont lancés dans les médias de tels rapports et propositions, sur le plan concret rien n’avance au sujet de cette mission.

« Il serait bon de convenir d'un mandat pour la mission dite de protection des Nations Unies. Il ne s'agit pas d'une mission de maintien de la paix car elle est chargée de protéger et d'assurer le fonctionnement de la Mission Spéciale de Surveillance de l'OSCE. Les représentants étrangers et les émissaires ukrainiens ont un point de vue tout à fait différent. Il n'y a donc plus rien à se dire pour l'instant, » a ainsi déclaré Alexandre Loukachevitch, le représentant russe permanent à l’OSCE.

Il a aussi rappelé le gouffre qui sépare la vision russe de cette mission (une présence mineure pour améliorer la mobilité des observateurs de l’OSCE) de celle défendue par l’Ukraine (qui voit dans cette mission une force de dé-occupation du Donbass, alors qu’en réalité il s’agirait bel et bien d’une force d’occupation mais pro-Kiev).

Il a ajouté qu’en l’état actuel le sujet n’était même pas discuté à l’OSCE, alors que l’organisation est concernée au premier chef par cette mission. Loukachevitch en a d’ailleurs profité pour rappeler que la Russie était pour le prolongement de la mission de l’OSCE dans le Donbass (dont la mission arrive à son terme fin mars), malgré ses imperfections.



« Malgré les imperfections dans leurs rapports, ils font un travail très utile. Nous sommes résolument favorables à l'extension du mandat de cette mission en tant que facteur contraignant pour les têtes brûlées. L'armée ukrainienne s'abstient d'utiliser massivement des armes ou de s'aventurer dans les grands paris militaires en présence de la Mission Spéciale de Surveillance, » a-t-il souligné.

À mon sens, cette partie de la déclaration de Loukachevitch tient plus du vœu pieu diplomatique que de la réalité. À l’image de celle de Martin Sajdik, représentant spécial de l’OSCE en Ukraine, qui refuse d’admettre la réalité concernant la situation des accords de Minsk.

« Au cours de mon mandat en tant que représentant spécial du Président en exercice de l'OSCE, j'ai été profondément convaincu qu'il n'y avait tout simplement pas d'alternative aux accords de Minsk pour un règlement pacifique dans l'Est de l'Ukraine. Et je ne peux en aucun cas accepter le point de vue selon lequel les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre et le processus de Minsk ne fonctionne pas », a-t-il déclaré.

Malheureusement, ce n’est pas en niant la réalité que l’on peut régler le problème. Il suffit à monsieur Sajdik de lire les déclarations de certains politiciens ukrainiens, comme Oleg Liachko, où il essaye de faire croire que l’Ukraine n’a aucune obligation d’appliquer les accords de Minsk sous prétexte que la Rada ne les a pas ratifiés, pour se rendre compte que Kiev n’a pas l’intention d’appliquer ce qu’elle a signé.

Et pendant que les propositions et contre-propositions s’accumulent, l’Ukraine continue de préparer son offensive, et de tirer sur les civils, comme sur l’école N°3 de Dokoutchayevsk, qui a été prise pour cible ce midi par l’armée ukrainienne. Les enfants n’ont pas été touchés par les tirs de véhicule de combat d’infanterie et se sont réfugiés dans l’abri anti-bombardements.

Le Donbass et sa population n’ont pas besoin de casques bleus de l’ONU pour que cesse la guerre, ils ont simplement besoin que l’Occident cesse de soutenir et financer Kiev, et de couvrir ses crimes de guerre. Et surtout que l’Occident arrête de se voiler la face et de nier la réalité de ce qu’est devenue l’Ukraine !

Christelle Néant

