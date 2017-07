Deux jours avec les soldats de l'armée de la RPD à Zaïtsevo - Récit de la vie quotidienne des défenseurs de la république au milieu des tirs (Vidéo)

Pendant 48 h, j'ai pu partager le quotidien des soldats de l'armée de la République Populaire de Donetsk (RPD) stationnés à Zaïtsevo, ce petit village au Nord de Gorlovka qui n'a jamais vu le cessez-le-feu.

Le commandant de l'unité qui m'a invitée à venir filmer leur quotidien est surnommé « Cuba ». Un communiste pur et dur, jusqu'à la sonnerie très soviétique de son téléphone portable.

Je connais Cuba depuis plusieurs mois, j'ai déjà fait plusieurs reportages et interviews des soldats de son unité. Mais toujours de jour, car Zaïtsevo est un village soumis quotidiennement aux tirs de l'armée ukrainienne, qui se déchaîne particulièrement pendant la nuit. Et si Cuba a bien envie d'éviter une chose, c'est d'avoir la mort d'un journaliste sur sa conscience.

Lui et une majorité de ses soldats font partie de ce que l'on appelle ici « la vieille garde » : les plus anciens parmi les combattants. Ils ont participé à la bataille de Slavyansk, de l'aéroport, de Saur Mogila, et de Debaltsevo, entre autre.

Lorsque nous arrivons vendredi 24 mars, la journée s'annonce agitée. La veille l'armée ukrainienne a tiré sur les positions de l'armée de la RPD stationnées là à coup d'obus de 152 mm, d'obus de canon antichar Rapira de 100 mm, et de roquettes, sans compter les tirs de véhicules de combat d'infanterie et d'armes légères.

L'un des bâtiments où vivent les soldats a reçu plusieurs obus, qui ont endommagé le plafond et mis le feu à une partie du bâtiment. Dehors, à quelques mètres du bâtiment nous pouvons voir un superbe cratère laissé par un obus de 152 mm, mais des tirs se faisant entendre nous ne pouvons pas rester longtemps et devons le filmer à la va vite.

Nous allons ensuite un peu plus loin, sur une autre position, là où nous passerons les prochaines 48 h, à quelques centaines de mètres à peine des positions de l'armée ukrainienne. Cuba est là pour nous accueillir. Nous retrouvons aussi « Estonien » et « Vova », deux soldats que j'ai déjà interviewés.

Nous arrivons en pleine journée, alors que les soldats qui ne sont pas dans la tranchée vaquent à leurs occupations. L'après-midi sera relativement calme, à part quelques tirs à l'arme légère. Mais dès le soir venu, la position devient un vrai spectacle son et (un peu) lumière.

À 20 h, alors que nous dînons tous ensemble dans la cuisine à la lumière d'une vieille lampe à pétrole (qui me rappelle celles de ma grand-mère), une première explosion se fait entendre à quelques mètres de nous à peine, au niveau du bâtiment où dorment les soldats. Suivi d'une deuxième, moins de 30 minutes plus tard. Les oreilles font mal et sifflent. Les tirs sont sporadiques au début, et donc difficiles à enregistrer avec la caméra, s'arrêtant dès que nous l'allumons, comme un mauvais jeu du chat et de la souris.

Puis l'armée ukrainienne se lâche, et tire à tout va sur la position et sur celle où nous nous trouvions plus tôt dans la journée. Lance-roquettes, canons antichars Rapira, obus de mortier, armes légères, tout y passe. Parfois des balles traçantes ou des fusées éclairantes illuminent la nuit noire, parfois non. Et il ne reste que les sons pour deviner ce qui se passe, et si nous risquons de nous prendre une balle ou un obus sur la tête.

Malgré les tirs constants, les soldats qui sont de repos continuent de dormir paisiblement dans l'un des bâtiments. Rien ne semble pouvoir perturber leur sommeil. Une accoutumance dangereuse à ces bruits face auxquels l'instinct de survie devrait normalement provoquer un réveil brutal afin de se mettre à l'abri.

En fin de soirée la pluie se met à tomber, interrompant les tirs de l'armée ukrainienne. Les soldats se mettent à discuter politique et géopolitique, se lançant dans des débats enflammés pour savoir ce qu'il adviendra de la République Populaire de Donetsk, et de l'Ukraine. Une fois sûrs que les tirs se sont calmés de manière durable, nous nous accordons tous quelques heures de sommeil grâce à la météo qui a fait taire les armes jusqu'au petit matin.

Voir la vidéo de ces deux journées sur le front, 48 h résumées en 12 minutes de film en mode « brut » avec les tirs, certaines scène de leur vie quotidienne, les blagues, et les coups de stress :



À peine levés, nous partons à la recherche des stigmates et des restes des bombardements de la nuit passée. Nous découvrons qu'une des explosions de la soirée a frappé un arbre tout proche, et surtout la récolte des obus tombés se révèle intéressante. Nous découvrons ainsi plusieurs obus de mortier montés sur des tubes de lance-roquettes. L'un d'eux n'a pas explosé. Nous apprenons que l'autre position a aussi été lourdement touchée la nuit dernière, entre de nouveau avec des tirs de canon antichars Rapira de 100 mm (donc interdits par les accords de Minsk).

Pour le petit-déjeuner nous nous faisons réchauffer vite fait une assiette de bortsch sur le poêle de la cuisine. Le « four micro-ondes de Zaïtsevo » comme l'appelle Cuba. Les soldats blaguent avec moi, font semblant de parler français. L'atmosphère est détendue. Mon collègue Alyosha me filme parfois tant il trouve ces blagues et certaines de mes réactions hilarantes.

Le début de journée est calme alors les soldats s'occupent en coupant du bois pour le poêle, en discutant politique ou en nettoyant leur arme. Mais très vite les tirs reprennent, d'abord à la mitrailleuse puis de plus en plus lourds alors que l'après-midi avance.

Dans le bâtiment où se reposent plusieurs soldats qui ont assuré la garde de nuit, les murs tremblent et la poussière tombe du plafond à plusieurs reprises lorsque des obus tombent non loin. Mais rien de tout cela n'interrompt leur sommeil, qui semble totalement imperturbable. Même la sonnerie, à plusieurs reprises, d'un téléphone ne réveillera pas son propriétaire.

La soirée sera de nouveau agitée, puis les tirs se calmeront. La nuit sera rythmée par quelques tirs à l'armée légère avant de se faire silencieuse.

Au petit matin, nous repartons, malgré l'invitation des soldats à rester avec eux plus longtemps. Alors que nous partons, Cuba me dit que ces deux jours étaient « calmes ». Je le regarde, cherchant à deviner s'il dit cela pour rire. Mais il n'en est rien. Il est tout à fait sérieux.

Voilà ce que ces soldats appellent deux jours « calmes » : des tirs tantôt sporadiques tantôt groupés, aux armes légères comme aux armes lourdes, de jour comme de nuit. Je lui demande ce qu'est alors un jour « non calme ». Il me tape alors sur l'épaule, avec un petit sourire triste, en me disant : « C'est mieux que tu sois venue pendant deux jours calmes ».

Pendant que nous rentrons sur Donetsk, je ne peux m'empêcher de repenser aux soldats et à la population de Zaïtsevo qui vivent comme cela au quotidien, en espérant que les prochains jours seront aussi calmes sinon plus que les deux que j'ai passés avec eux.

Note : Avant d'être avec Cuba, ces hommes étaient avec le commandant « Arkhar », qui a été tué par un sniper de l'armée ukrainienne le 5 mai 2016 à Zaïtsevo. Aimé de ses hommes, comme de la population locale, l'école de Gorlovka où il a étudié a décidé récemment de lui rendre hommage en installant une plaque commémorative en son honneur :



Christelle Néant