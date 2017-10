Après trois ans d'interruption à cause de la guerre, la RPD relance l'usine métallurgique Iouzovskyi à Donetsk

Le 5 octobre 2017, le chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko était invité par la direction de l'usine métallurgique Iouzovskyi à participer à la cérémonie d'ouverture et à venir lancer la première coulée d'acier de l'usine, après trois ans d'arrêt.

Même avant la guerre, l'usine ne fonctionnait plus que par intermittence, et les salaires étaient payés au lance-pierre. En 2014, à cause de la guerre, l'usine s'arrête totalement de fonctionner faute d'approvisionnement en déchets métalliques avec lesquels est fabriqué l'acier (l'usine pratiquant le recyclage).

Pendant deux ans, l'usine, qui était l'un des fleurons de l'Union Soviétique, est totalement à l'abandon, et se transforme en véritable décor post-apocalyptique. En juin 2016, la décision est prise de mettre l'entreprise sous tutelle, d'en faire une entreprise d'état de la République Populaire de Donetsk (RPD) et de la restaurer pour la relancer.

En un peu plus d'un an, les employés appelés par la direction à venir restaurer l'usine vont accomplir des miracles. D'abord horrifiés et pour certains, découragés, devant l'état déplorable dans lequel se trouve l'usine, ils vont retrousser leurs manches, commander les pièces nécessaires, réparer les engins et les outils de production, remettre en état le toit et les transformateurs électriques, qui ont souffert des bombardements, nettoyer l'usine, etc.

Après plus d'un an de travail, l'ensemble de la ligne de production a été remise en état de fonctionnement. Un travail de titan. Au vu de l'ampleur de la tache accomplie, Alexandre Zakhartchenko a déclaré qu'il faut plutôt parler d'une remise à neuf complète que d'une restauration de l'usine, et qu'il s'agissait d'une grande victoire des employés de l'usine et de la république.

Après la cérémonie officielle d'ouverture de l'usine, le chef de l'État a lancé la production de la première coulée d'acier, dont il a reçu une partie en cadeau. Le jour même, l'usine a ainsi produit 100 tonnes d'acier sous forme de lingots.

En plus de la ligne de production, l'atelier ferroviaire a lui aussi été remis en état. Cinq locomotives ont ainsi été réparées pour transporter l'acier produit dans l'usine vers ses destinataires finaux. Les premiers clients sont internes à la république, car le but de l'usine est de produire d'abord de quoi satisfaire le marché intérieur, puis, s'il y a des surplus, de les écouler à l'extérieur.

D'après le directeur de l'usine, et le chef de la RPD, les clients potentiels se bousculent déjà, alors que l'usine doit produire 5 000 tonnes d'acier le premier mois, puis 15 000 tonnes d'ici un mois à un mois et demi, avant de monter à 30 000-40 000 tonnes par mois d'ici la fin de l'année, lui permettant d'employer environ 1 000 personnes. Et l'usine pourrait ne pas s'arrêter à ce rendement, puisqu'à l'époque soviétique elle produisait plus d'un million de tonnes d'acier par an.

Christelle Néant