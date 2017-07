Alexandre Zakhartchenko : La RPD est déterminée à avoir des relations étendues avec l'Ossétie du Sud

Vendredi, Anatoli Bibilov prend ses fonctions de président de l'Ossétie du Sud. Avant l'investiture, le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), Alexandre Zakhartchenko a décrit, lors d'une interview accordée à Sputnik Ossétie du Sud, la façon dont les relations entre les deux républiques seraient construites.

Alexandre Vladimirovitch, le 21 avril, le président élu d'Ossétie du Sud, Anatoli Bibilov, prend ses fonctions. Quels sont vos pronostics concernant le développement des relations avec l'Ossétie du Sud en lien avec cet événement ?

Tout d'abord, je voudrais féliciter à cette occasion à la fois mon ami Anatoli Bibilov et le peuple de la République d'Alanie. Je tiens particulièrement à féliciter Anatoli Bibilov pour le fait que les gens lui aient fait confiance et lui ont offert l'opportunité de réaliser ses idées concernant le développement de la république. Je suis sûr qu'il réussira. Et je veux féliciter le peuple de la République d'Alanie pour avoir élu à la présidence un véritable patriote, qui place les intérêts de son peuple au dessus des siens. De nombreuses heures de communications avec Anatoli Bibilov m'ont convaincu que le pouvoir est avant tout un devoir pour lui. Je suis convaincu que les relations entre nos républiques vont devenir encore plus proches et plus fructueuses, puisque Anatoli Bibilov connaît personnellement notre peuple. Il nous a rendu visite plusieurs fois durant les moments les plus durs, et ne connaît pas seulement l'économie et la culture. Nous avons même visité plus d'une fois ensemble la ligne de front. Par conséquent, le président élu de la République d'Alanie connaît notre guerre non par les agences de presse, mais directement en tant que témoin oculaire.

Vous n'avez pas eu l'opportunité de visiter la République d'Ossétie du Sud, mais que souhaiteriez-vous au peuple d'Ossétie du Sud et au président élu ?

Je voudrais souhaiter à Anatoli Bibilov et au peuple d'Ossétie du sud, tout d'abord, la réussite dans la mise en œuvre du programme avec lequel le président élu s'est présenté aux élections. Parallèlement à cela, j'aimerais souhaiter à Anatoli Bibilov et au peuple d'Ossétie du Sud la patience. La construction d'un état est un travail difficile et de longue haleine. Aucun d'entre nous n'a de baguette magique, par l'action de laquelle tout se passerait bien et tout le monde serait heureux. C'est pourquoi je souhaite à Anatoli Bibilov et à l'Ossétie du Sud la patience. Et je souhaite aussi au peuple d'Ossétie du Sud et à son nouveau président l'honnêteté dans leurs relations réciproques. C'est la politique au sein de laquelle nous essayons de construire les relations entre le peuple et les autorités dans la République Populaire de Donetsk. C'est difficile d'être honnête l'un envers l'autre, mais l'honnêteté est la clé du succès.

Plusieurs accords ont été conclus entre Tskhinvali et Donetsk. Prévoyez-vous de signer d'autres documents ?

Il y a un certain nombre de documents qui sont en cours. Nous aimerions construire des relations étendues entre nos républiques, afin que les relations entre nos peuples soient aussi amicales que celles qui existent entre le président Bibilov et moi. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour développer les relations au profit des peuples de nos républiques.

Quelle est la situation actuelle en RPD, et sur quoi la république va-t-elle travailler dans un futur proche ?

La situation dans la République Populaire de Donetsk est tendue actuellement. D'un côté, notre peuple veut être impliqué dans la construction et la création [de l'état], mais d'un autre côté, nous savons que Kiev prépare une autre attaque contre nous. Mais nous tiendrons bon et nous vaincrons. Et il est important pour nous de savoir que nous avons des amis aussi loyaux que le peuple d'Ossétie du Sud et son président élu, Anatoli Bibilov.

Source : Sputnik Ossétie du Sud

Traduction : Christelle Néant