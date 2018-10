Rapport de situation hebdomadaire du Donbass (Vidéo) - 29 septembre 2018

Chaque semaine, Christelle Néant de l'agence DONi Press, (en partenariat avec Thom Aldrin d'Éveil Français TV), vous propose une rétrospective (militaire, politique, économique et sociale) en vidéo et en français de la semaine écoulée concernant le Donbass, l'Ukraine et la Russie.

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué par vidéo-conférence le samedi 29 septembre 2018 :

SITUATION MILITAIRE

02'19" - Bilan des bombardements de l'armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

03'46" - Les FAU font de nombreuses victimes en une seule journée à Kominternovo

07'05" - Les mortiers Molot font un massacre parmi les soldats ukrainiens

DIPLOMATIE

09'26" - La RPD espère ouvrir une ambassade en Ossétie du Sud avant la fin de l’année

MH17

11'43" - Témoignage d’un soldat de la RPD ayant combattu à Saour Moguila sur le crash du MH17

ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA SITUATION EN UKRAINE

19'08" - Budapest à couteaux tirés avec Kiev, alors que la situation se tend en Transcarpatie

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

28'54" - Porochenko fait le clown à l’ONU

34'50" - Un député ukrainien se moque de l’affirmation de Porochenko selon laquelle l’armée ukrainienne est la plus puissante du continent

35'42" - Les bateaux ukrainiens font rire tout le monde lors de leur passage sous le pont de Crimée

38'44" - Conclusion

Suivez DONi Press en français sur Telegram pour être sûr de ne jamais rater d'information.