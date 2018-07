Rapport de situation hebdomadaire du Donbass (Vidéo) - 28 juillet 2018

Chaque semaine, Christelle Néant de l'agence DONi Press, (en partenariat avec Thom Aldrin d'Éveil Français TV), vous propose une rétrospective (militaire, politique, économique et sociale) en vidéo et en français de la semaine écoulée concernant le Donbass, l'Ukraine et la Russie.

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué par vidéo-conférence le samedi 28 juillet 2018 :

SITUATION MILITAIRE

00'57" - Bilan des bombardements de l'armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

02'47" - L’armée ukrainienne obligée d’aller faire un exercice de rattrapage en Géorgie après sa prestation désastreuse lors de Sea Breeze 2018

03'56" - Un drone américain et un avion de reconnaissance britannique détectés près de la Crimée et du Donbass

05'20" - Visite de représentants de l’ONU près de la ligne de front côté ukrainien en vue de préparer la venue de casques bleus

SITUATION POLITIQUE - ACCORDS DE MINSK - CASQUES BLEUS

07'06" - La question du référendum dans le Donbass abordée pendant la réunion au Format Normandie

14'47" - Un député de la Douma veut octroyer des passeports russes aux résidents du Donbass

ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA SITUATION EN UKRAINE

17'47" - Risques croissants de guerre de religion en Ukraine

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

24'27" - La propagande ukrainienne affuble Christelle d’une fonction et d’une promotion imaginaire

35'47" - Conclusion

Suivez DONi Press en français sur Telegram pour être sûr de ne jamais rater d'information.