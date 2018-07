Rapport de situation hebdomadaire du Donbass (Vidéo) - 21 juillet 2018

Chaque semaine, Christelle Néant de l'agence DONi Press, (en partenariat avec Thom Aldrin d'Éveil Français TV), vous propose une rétrospective (militaire, politique, économique et sociale) en vidéo et en français de la semaine écoulée concernant le Donbass, l'Ukraine et la Russie.

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué par vidéo-conférence le samedi 21 juillet 2018 :

00'41" - Réponses aux questions des auditeurs

SITUATION MILITAIRE

20'41" - Bilan des bombardements de l'armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

22'09" - Le commandement des FAU mène une inspection complète des unités à la recherche d’armes manquantes

SITUATION POLITIQUE

23'39" - Poutine aurait proposé à Trump d’organiser un référendum dans le Donbass pour résoudre le conflit

RPD

34'05" - Cérémonie commémorative pour les quatre ans de la catastrophe du vol MH17

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

41'09" - Un journaliste ukrainien appelle à lancer une guerre contre la Russie pour renforcer l’Ukraine

46'01" - Conclusion

