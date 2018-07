Rapport de situation hebdomadaire du Donbass (Vidéo) - 14 juillet 2018

Chaque semaine, Christelle Néant de l'agence DONi Press, (en partenariat avec Thom Aldrin d'Éveil Français TV), vous propose une rétrospective (militaire, politique, économique et sociale) en vidéo et en français de la semaine écoulée concernant le Donbass, l'Ukraine et la Russie.

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué par vidéo-conférence le samedi 14 juillet 2018 :

SITUATION MILITAIRE

01'05" - Bilan des bombardements de l'armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

04'07" - Le commandement ukrainien essaye de se débarrasser des bataillons ultra-nationalistes et des organisations de volontaires

07'15" - Crimes de l’armée ukrainienne dans la partie du Donbass qu’elle contrôle

08'42" - Commentaire d’Édouard Bassourine sur l’accalmie actuelle et la réorganisation de la défense ukrainienne

12'34" - La France va vendre 55 hélicoptères à l’Ukraine avec l’argent des contribuables français

SITUATION POLITIQUE - ACCORDS DE MINSK - CASQUES BLEUS

15'45" - Kiev sabote le travail du CCCC et la tentative d’améliorer la procédure de cessez-le-feu

18'54" - L’OTAN soutient la proposition ukrainienne de déploiement des casques bleus dans le Donbass

19'44" - Kurt Volker déclare que Kiev a le droit de violer le cessez-le-feu

ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA SITUATION EN UKRAINE

23'19" - Après avoir rompu la coopération avec la Russie dans le domaine de l’énergie nucléaire, Kiev essaye de recoller les morceaux

26'50" - Premières restrictions de livraison d’eau potable en Ukraine à cause du manque de chlore

27'45" - Un lieutenant-général ukrainien dresse l’état des lieux pitoyable de la défense anti-aérienne ukrainienne

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

30'37" - Porochenko parle devant une salle vide au siège de l’OTAN

32'30" - Petite blague à l’ukrainienne

34'20" - Conclusion

