Rapport de situation hebdomadaire du Donbass (Vidéo) - 13 octobre 2018

Chaque semaine, Christelle Néant de l'agence DONi Press, (en partenariat avec Thom Aldrin d'Éveil Français TV), vous propose une rétrospective (militaire, politique, économique et sociale) en vidéo et en français de la semaine écoulée concernant le Donbass, l'Ukraine et la Russie.

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué par vidéo-conférence le samedi 13 octobre 2018 :

SITUATION MILITAIRE

01'03" - Bilan des bombardements de l'armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

02'51" - Pertes hors combat au sein des Forces Armées Ukrainiennes

04'32" - Les soldats ukrainiens refusent de prolonger leurs contrats

RELIGION

05'28" - Constantinople s’arroge le droit d’accorder l’autocéphalie à l’Ukraine et viole le droit canon

ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA SITUATION EN UKRAINE

20'14" - Cinquième incendie d’entrepôt de munitions en Ukraine en trois ans

26'19" - Irina Farion traite les Hongrois de Transcarpatie de débiles et veut les déporter

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

31'47" - Kiev transforme l’APCE en annexe d'hôpital psychiatrique

34'56" - Vladimir Omelian veut que les Ukrainiens aillent faire la guerre contre la Russie et conquièrent Moscou et le Kouban

39'09" - Conclusion

